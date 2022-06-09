Князь Монако Альбер II получил возможность опробовать все гаджеты автомобиля Aston Martin DB5, который сделал остановку в Княжеском Дворце по пути в Гримальди Форум, где проходит выставка Top Marques.

Aston Martin DB5 — несомненно, один из самых любимых автомобилей Джеймса Бонда. Он неоднократно появлялся в фильмах «бондианы»: от классического «Голдфингера» (Goldfinger) до более поздних «Казино «Рояль» (Casino Royale) и «007: Спектр» (Spectre). Факсимильный аппарат, двусторонний номерной знак, дымовая завеса… Не стоит забывать о незаменимом холодильнике для шампанского, который является вишенкой на торте этого чудо-автомобиля, оборудованного по последнему слову техники.

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© Официальная страница Top Marques Monaco в Facebook

© Официальная страница Top Marques Monaco в Facebook

Реплику Aston Martin DB5 Monde можно увидеть в выставочном зале ретроавтомобилей с четверга, 9 июня.