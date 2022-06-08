Обновлённый интерьер бутика Graff в Казино Монте-Карло

Новый изящный футляр для драгоценностей. Престижный бутик Graff в Казино Монте-Карло вновь открывает двери после нескольких месяцев ремонта. Результатом работ стали современные, с иголочки, стиль и интерьер после более чем двадцатилетнего тесного сотрудничества между брендом и Княжеством.

© Кристен Пелу

Новый шоурум от французского дизайнера и основателя токийской дизайн-студии Curiosity Гвенаэля Николя (Gwenaël Nicolas) представляет собой роскошное и наполненное светом пространство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За кулисами аукциона ювелирных украшений в Монако

Мраморные полы, белые стены и светильники в флористическом стиле украшают новый бутик с большой центральной витриной, в которой выставлены самые красивые изделия бренда. VIP-зал оформлен в фирменных зеленых тонах Graff.

© Кристен Пелу

«Уже более 20 лет мы принимаем наших самых важных клиентов в этом историческом здании, — сказал генеральный директор компании Франсуа Графф (François Graff), — и по мере того, как растут и развиваются наши творения и ювелирные коллекции, эволюционирует и наше видение бренда».