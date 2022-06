La célèbre joaillerie a été entièrement ré-imaginée dans un style élégant et raffiné.

Un nouvel écrin de raffinement. La prestigieuse boutique Graff, au sein du Casino de Monte-Carlo vient de rouvrir après quelques mois de rénovation. L’occasion d’adopter une décoration et un style résolument contemporains, après plus de 20 ans d’étroite collaboration entre la marque et la Principauté.

© Kristen Pelou

Ce nouveau showroom, signé par le designer français et fondateur du studio de design Curiosity basé à Tokyo, Gwenaël Nicolas, se présente comme un espace aussi luxueux que lumineux.

Marbre au sol, murs blancs et luminaires floraux composent cette nouvelle boutique, qui comprend également une grande vitrine centrale, où sont exposées les plus belles pièces de la marque. La salle VIP, quant à elle, reprend les tons verts si caractéristiques de Graff.

© Kristen Pelou

« Depuis plus de 20 ans, nous accueillons nos clients les plus précieux dans cette adresse historique, a déclaré François Graff, PDG de Graff, et à mesure que nos créations et collections de bijoux grandissent et évoluent, notre vision de la Maison évolue également. »