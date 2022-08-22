Предварительные итоги ненастья на «острове красоты» – пять человек погибших и двадцать раненых.

Франция и Монако – все еще в шоке после сильных бурь на Корсике в четверг 18 августа, в результате которых, на сегодняшний день, насчитывается 5 человек погибших и 20 раненных. Князь Альбер II направил официальное послание Председателю исполнительного совета Корсики Жилю Симеони. Он выразил свою поддержку жертвам и их близким:

«Господин Председатель, От лица моей семьи и всех жителей Княжества Монако я выражаю вам наше глубокое сострадание в связи с драматическими последствиями страшных бурь, обрушившихся на Корсику. В этой прискорбной ситуации я выражаю мои самые искренние соболезнования и глубокое сочувствие семьям жертв, раненным и всем жителям, пострадавшим от этой трагедии. Я хотел бы отметить работу всех участвовавших в спасательных операциях в городах и селах, и прошу вас принять мои заверения в солидарности.»