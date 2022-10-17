Звукозапись войдет в проект диска в 2023 году!

Вот уже 55 лет оркестр карабинеров Князя сопровождает события в Монако – праздник Князя, церемонии, вручения верительных грамот, а также каждый день при смене караула в 11:55. Чтобы увековечить эти музыкальные произведения, получившие большую ценность как наследие, в 2023 году будет выпущен компакт-диск.

© Оркестр карабинеров Князя

На диске будет записан государственный гимн на монегасском языке. Звукозапись состоялась в середине октября военным хором из 35 хористов, состоящим, «в основном, из музыкантов оркестра, естественно поющих в тон и в ритме, а также добровольцев», уточняет майор Оливье Дреан, дирижер оркестра карабинеров Князя уже девять лет.

Рядом с ним – Сильвен Дени из студии SYDE & sound и Карин Ардиссон Салопек, бывшая преподавательница монегасского языка в школах Княжества, следящая за правильным произношением исполнителей. Карабинеры Князя – французы, они не все изучали монегасской язык.

© Оркестр карабинеров Князя

«Эта звукозапись была для нас трудной задачей», признает дирижер. Гимн исполняется карабинерами на каждом национальном празднике, 19 ноября, но вокальное исполнение прозвучало всего пять или шесть раз.

Обычно карабинеры репетируют в своей казарме на Бельгийском бульваре, но на этот раз Княжеский дворец временно превратился в настоящую студию звукозаписи, где они с гордостью и счастьем записались для будущего диска. «Эта исключительная звукозапись поможет новичкам оркестра выучить гимн», надеется дирижер.

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В ожидании 2023 года предлагаем вам видеоролик с фонетическим текстом государственного гимна. Майор Оливье Дреан создал эту версию в начале санитарного кризиса, чтобы помочь монегаскам и резидентам исполнять его, когда они собирались у окон в восемь часов вечера.

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