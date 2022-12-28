Где в Монако встретить новый, 2023 год?

На 31 декабря Княжество предлагает обширную праздничную программу.

До нового года осталось всего несколько дней. В Монако есть множество вариантов, как отпраздновать наступление праздника. Monaco Tribune рассказывает вам, где можно весело провести 31 декабря. .

1) Концерт и фейерверк в Рождественской Деревне

© Мэрия Монако

Рождественская Деревня в Порту Монако подарила сказку детям и взрослым накануне Рождества, и на Новый год она тоже готовит чудесный вечер. В программе: концерт Benty Brothers Music с 21 до 1 часа ночи с большим фейерверком в полночь под бой курантов!

Информация по телефону (+377) 93 15 06 03

2) Спектакль и угощения в "Театре Муз"

© "Театр Муз"

"Театр Муз" назначил вам встречу на 22.15 и приготовил специальное новогоднее представление! В программе: спектакль Les Vilaines, который сочетает в себе театр и музыку в лучших традиицях гламура кабаре. После того, как часы пробьют двенадцать раз, зрителям подадут бокал шампанского и пригласят на сцену танцевать. Театр приглашает участников принести «угощения», например, мандарины, панеттоне, канапе или шоколадные пирожные, с тем, «чтобы начать год, делясь с другими».

Единый тариф: 48€. Бронирование на интернет-сайте Театра.

3) Новый год надо попробовать на вкус…

© Monte-Carlo SBM

Для многих 31 декабря – это прежде всего возможность насладиться изысканными блюдами, чтобы достойно встретить новый год. Вот почему многочисленные рестораны Княжества предлагают новогоднее меню, в некоторых заведениях готовят особую программу, чтобы придать вечеру еще более праздничную атмосферу. Для того, чтобы продлить праздник, некоторые из этих ресторанов предлагают и новогодние обеды 1 января.

Для тех, кто хочет достойно отметить» вот неполный список заведений, которые ждут вас вечером, 31 декабря.

Le Before Monaco : единое сет-меню, начиная с 20 часов, 135€ (напитки не включены) и вечеринка в стиле "диско" с 23.30, вход свободный. Забронировать

: единое сет-меню, начиная с 20 часов, 135€ (напитки не включены) и вечеринка в стиле "диско" с 23.30, вход свободный. Забронировать Niwaki : японское меню с семью сменами, диджей. Специальное меню по 350€; меню из набора блюд и сакэ. Забронировать.

: японское меню с семью сменами, диджей. Специальное меню по 350€; меню из набора блюд и сакэ. Забронировать. Loga Monaco : единое сет-меню за 99€. Забронировать.

: единое сет-меню за 99€. Забронировать. La table d'Elise : единое сет-меню за 160€, бокал шампанского в подарок. Забронировать.

: единое сет-меню за 160€, бокал шампанского в подарок. Забронировать. Lobby Bar (Hôtel Métropole) : единое сет-меню за 890€ (напитки не включены). Забронировать.

: единое сет-меню за 890€ (напитки не включены). Забронировать. Yoshi (Hôtel Métropole) : единое сет-меню за 350€ (напитки не включены). Забронировать.

: единое сет-меню за 350€ (напитки не включены). Забронировать. Tavolo : единое сет-меню за 99€ с человека (напитки не включены), бронирование минимум за 48 часов. Забронировать.

Для бронирования следующих ресторанов зайдите на сайт компании Société des Bains de Mer

Le Louis XV - Alain Ducasse в Hôtel de Paris : меню за 1 200€ с человека (напитки не включены, подбор вин к блюдам – 500€).

: меню за 1 200€ с человека (напитки не включены, подбор вин к блюдам – 500€). Salle Empire (Café de Paris ) предлагает спектакль и специальное меню за 990€ с человека (включено 1/2 бутылки шампанского).

) предлагает спектакль и специальное меню за 990€ с человека (включено 1/2 бутылки шампанского). Bar Américain: обслуживание по меню , от 650€ за человека, начиная с 22 часов живая музыка.

, от 650€ за человека, начиная с 22 часов живая музыка. Le Blue Bay : меню за 980€ с человека. 1/2 бутылки шампанского на человека. Живое музыкальное сопровождение: фортепиано и вокал. Фейерверк в полночь.

: меню за 980€ с человека. 1/2 бутылки шампанского на человека. Живое музыкальное сопровождение: фортепиано и вокал. Фейерверк в полночь. L'Orange Verte : меню по 295€ с человека, не включая напитки (бокал шампанского в полночь в подарок). Музыкальная программа и шоу иллюзионистов в стиле close up (крупным планом, – прим.пер.).

: меню по 295€ с человека, не включая напитки (бокал шампанского в полночь в подарок). Музыкальная программа и шоу иллюзионистов в стиле close up (крупным планом, – прим.пер.). Crystal Bar: аперитив с коктейлем и закусками по цене €40 на человека. С 7 часов вечера.

аперитив с коктейлем и закусками по цене €40 на человека. С 7 часов вечера. Pavyllon: 980€ на человека, сет-меню из 6 блюд (один бокал шампанского включен, вино из меню оплачивается дополнительно).

980€ на человека, сет-меню из 6 блюд (один бокал шампанского включен, вино из меню оплачивается дополнительно). Salle Belle Epoque (отель Hermitage): 700 евро на человека (1/2 бутылки шампанского, вода и кофе), 350 евро для детей до 12 лет и музыкальное сопровождение.

4) Праздник до утра!

© Monte-Carlo SBM

Наконец, Новый год - это, прежде всего, возможность потанцевать с друзьями на танцполе. И многие заведения в Княжестве уже находятся на старте.

Buddha Bar: исключительное новогоднее меню, музыкальная атмосфера и DJ-микс с 7 вечера. 450€ за лаунж-зону / 490€ за ресторанную зону. Забронировать.

исключительное новогоднее меню, музыкальная атмосфера и DJ-микс с 7 вечера. 450€ за лаунж-зону / 490€ за ресторанную зону. Забронировать. Blue Gin: аперитив с 18:00 до 22:00. DJ-сет и фейерверк в сказочной обстановке с 11 вечера (минимальная стартовая сумма 350€ из расчета на 2 человек). Забронировать.

аперитив с 18:00 до 22:00. DJ-сет и фейерверк в сказочной обстановке с 11 вечера (минимальная стартовая сумма 350€ из расчета на 2 человек). Забронировать. Jimmy'z: Jimmy'z в порядке исключения вновь открывает свои двери и обещает свою долю сюрпризов в новом году. Дополнительная информация.

Jimmy'z в порядке исключения вновь открывает свои двери и обещает свою долю сюрпризов в новом году. Дополнительная информация. Salle des Etoiles: насладитесь сверхзаряженной атмосферой симфонической группы Queen Machine в сопровождении Лондонского симфонического рок-оркестра под управлением Мэтью Фримана. Ужин-шоу с 8 вечера - €595. Забронировать.

насладитесь сверхзаряженной атмосферой симфонической группы Queen Machine в сопровождении Лондонского симфонического рок-оркестра под управлением Мэтью Фримана. Ужин-шоу с 8 вечера - €595. Забронировать. Casino de Monte-Carlo: повеселитесь в сказочной атмосфере Kазино 31 декабря. Рестораны Salon Rose и Train Bleu также запланировали свою долю развлечений и вкусных праздничных блюд по меню.

Вся редакция Monaco Tribune поздравляет Вас с новым, 2023 годом!