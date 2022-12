Dove festeggiare Capodanno 2023 a Monaco

Il Principato offre una serie di eventi per il 31 dicembre.

Mancano pochissimi giorni all'inizio del 2023. Sono tante le possibilità che offre Monaco per festeggiare degnamente l'arrivo dell'anno nuovo. Monaco Tribune illustra i vari eventi organizzati per la notte di San Silvestro.

1) Concerto e fuochi d'artificio al Villaggio di Natale

© Comune di Monaco

Dopo aver fatto sognare grandi e piccini in vista del 24 dicembre, il Villaggio di Natale del porto di Monaco accoglierà un bellissimo evento la notte di Capodanno. Il programma prevede un concerto dei Benty Brothers Music dalle 21:00 all'01:00 e un grande spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte dopo il tradizionale conto alla rovescia.

Per maggiori informazioni, chiamare il (+377) 93 15 06 03

2) Intrattenimento e golosità al Théâtre des Muses

© Théâtre des Muses

Il Théâtre des Muses vi dà invece appuntamento alle 22:15 per lo spettacolo speciale della vigilia! Potrete assistere a Les Vilaines, rappresentazione che coniuga musica e teatro nell'elegante cornice del cabaret. Dopo il countdown di mezzanotte un calice di champagne verrà offerto a tutti gli spettatori, che potranno poi scatenarsi sul palco. Il teatro invita i partecipanti a portare con sé vivande come mandarini, panettone, stuzzichini e dolci al cioccolato "per iniziare l'anno nella condivisione".

Prezzo fisso dell'evento: 48 €. È possibile prenotare sul sito Internet del teatro.

3) Una festa per il palato…

© Monte-Carlo SBM

Per molti la sera del 31 dicembre è l'occasione ideale per assaggiare piatti gustosi e chiudere l'anno in bellezza. Per questo motivo molti ristoratori monegaschi propongono un menù speciale per la vigilia accompagnato a volte da uno spettacolo per rallegrare ulteriormente l'atmosfera. Alcuni ristoranti propongono anche il pranzo di Capodanno per continuare i festeggiamenti il 1° gennaio.

Per chi volesse trascorrere una serata speciale, proponiamo di seguito un elenco non esaustivo dei ristoranti che organizzano il cenone di Capodanno.

Before Monaco : menù fisso a partire dalle 20:00 a 135 € (bevande escluse) e discoteca a ingresso libero dalle 23:30. Prenota.

: menù fisso a partire dalle 20:00 a 135 € (bevande escluse) e discoteca a ingresso libero dalle 23:30. Prenota. Niwaki : menù di cucina giapponese di sette portate con DJ. Menù speciale a 350 € e menù di abbinamento piatti e saké a 500 €. Prenota.

: menù di cucina giapponese di sette portate con DJ. Menù speciale a 350 € e menù di abbinamento piatti e saké a 500 €. Prenota. Loga Monaco : menù fisso a 99 €. Prenota.

: menù fisso a 99 €. Prenota. La table d'Elise : menù fisso a 160 € con un calice di champagne incluso. Prenota.

: menù fisso a 160 € con un calice di champagne incluso. Prenota. Lobby Bar (Hôtel Métropole) : menù fisso a 890 € (bevande escluse). Prenota.

: menù fisso a 890 € (bevande escluse). Prenota. Yoshi (Hôtel Métropole) : menù fisso a 350 € (bevande escluse). Prenota.

: menù fisso a 350 € (bevande escluse). Prenota. Tavolo: menù fisso a 99 € a persona (bevande escluse) prenotando almeno 48 ore prima. Prenota.

Per prenotare i seguenti ristoranti, visitate il sito Internet della Société des Bains de Mer.

Le Louis XV - Alain Ducasse all’Hôtel de Paris : menù a 1.200 € a persona (bevande escluse, abbinamenti piatti e vini a 500 €).

: menù a 1.200 € a persona (bevande escluse, abbinamenti piatti e vini a 500 €). Salle Empire (Café de Paris) : cena spettacolo a 990 € a persona (1/2 bottiglia di champagne inclusa).

: cena spettacolo a 990 € a persona (1/2 bottiglia di champagne inclusa). Le Bar Américain: menù alla carta, spesa minima di 650 € a persona a partire dalle 22:00 con band dal vivo.

menù alla carta, spesa minima di 650 € a persona a partire dalle 22:00 con band dal vivo. Le Blue Bay : menù a 980 € a persona. 1/2 bottiglia di champagne a persona. Duo piano e voce dal vivo. Fuochi d'artificio a mezzanotte.

: menù a 980 € a persona. 1/2 bottiglia di champagne a persona. Duo piano e voce dal vivo. Fuochi d'artificio a mezzanotte. L'Orange Verte : menù a 295 € a persona, bevande escluse (calice di champagne offerto a mezzanotte). Musica dal vivo e spettacolo di magia.

: menù a 295 € a persona, bevande escluse (calice di champagne offerto a mezzanotte). Musica dal vivo e spettacolo di magia. Crystal Bar : aperitivo con cocktail e canapé a 40 € a persona dalle 19:00.

: aperitivo con cocktail e canapé a 40 € a persona dalle 19:00. Pavyllon : 980 € a persona, menù di sei portate (un calice di champagne incluso, carta dei vini a parte).

: 980 € a persona, menù di sei portate (un calice di champagne incluso, carta dei vini a parte). Salle Belle Epoque (Hôtel Hermitage): 700 € a persona (1/2 bottiglia di champagne, acqua e caffè), 350 € per i minori di 12 anni e musica dal vivo.

4) Musica e divertimento per tutta la notte

© Monte-Carlo SBM

Capodanno è anche il momento giusto per scatenarsi in pista con gli amici. Molti locali del Principato si stanno già preparando per l'occasione.

Buddha Bar : menù della vigilia esclusivo con musica d'ambiente e DJ set a partire dalle 19:00. 450 € per l'area lounge / 490 € per il ristorante. Prenota.

: menù della vigilia esclusivo con musica d'ambiente e DJ set a partire dalle 19:00. 450 € per l'area lounge / 490 € per il ristorante. Prenota. Le Blue Gin : aperitivo dalle 18:00 alle 22:00. Live DJ e fuochi d'artificio in un'atmosfera magica a partire dalle 23:00 (spesa di partenza minima di 350 € per 2 persone). Prenota.

: aperitivo dalle 18:00 alle 22:00. Live DJ e fuochi d'artificio in un'atmosfera magica a partire dalle 23:00 (spesa di partenza minima di 350 € per 2 persone). Prenota. Jimmy'z : il club riapre le porte e ha in serbo una serie di sorprese per il nuovo anno. Maggiori informazioni.

: il club riapre le porte e ha in serbo una serie di sorprese per il nuovo anno. Maggiori informazioni. Salle des Etoiles : immergetevi nell'atmosfera elettrizzante dei Queen Machine Symphonic, accompagnati dalla London Symphonic Rock Orchestra diretta da Matthew Freeman. Cena spettacolo a partire dalle 20:00 a 595 €. Prenota.

: immergetevi nell'atmosfera elettrizzante dei Queen Machine Symphonic, accompagnati dalla London Symphonic Rock Orchestra diretta da Matthew Freeman. Cena spettacolo a partire dalle 20:00 a 595 €. Prenota. Casinò di Monte-Carlo: godetevi l'atmosfera incantevole del Casinò il 31 dicembre. Le Salon Rose e Le Train Bleu hanno in programma una serie di spettacoli e deliziosi piatti alla carta.

La redazione di Monaco Tribune vi augura un felice 2023!