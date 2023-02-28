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Князь Альбер II на торжественном открытии экспозиции Porsche

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 28 февраля 2023
exposition porsche monaco prince albert II-compressed
© Княжеский дворец Монако
Автор: Paul Charoy
- 28 февраля 2023

Князь Альбер II прибыл в помещение своей автомобильной коллекции для торжественного открытия экспозиции «75 лет спортивным автомобилям Porsche».

Экспозиция Porsche официально открыта. Выставка открыта для посетителей с понедельника, но Князь Альбер II приехал в помещение своей автомобильной коллекции в пятницу вместе с Тьерри Бутсеном и Фердининдом Порш. Именно здесь выставлены двенадцать спортивных болидов марки Porsche: два – из автомобильной коллекции Князя, шесть – из музея Porsche в Штутгарте и четыре – предоставленных частными лицами.

Валери Клозье, директор автомобильной коллекции Князя Альбера II. © Микаель Алези (Michael Alesi)
© Микаель Алези (Michael Alesi)
Слева направо: Фердинанд Порш, Князь Альбер II, Тьерри Бутсен и Ахим Стейскал, директор Наследия Porsche и директор Музея Porsche. © Микаель Алези (Michael Alesi)

Это была отличная возможность для Князя Альбера II тепло поблагодарить Тьерри Бутсена, отныне президента Круга друзей автомобильной коллекции Князя. Его ассоциация официально открылась одновременно с выставкой. «В детстве я часами любовался Porsche 911 и другими чудесными автомобилями […] Когда мне предложили стать президентом ассоциации, я снова погрузился в этот мир красоты и силы», поделился бывший бельгийский пилот с пятьюдесятью приглашенными.

Тьерри Бутсен – наш экскурсовод на новой экспозиции автомобилей Porsche

Фердинанд Порш, внук основателя марки Porsche, в свою очередь напомнил о важных связях между Монако и автомобильным спортом. «Для меня, моей семьи и семьи Порш – большая честь присутствовать здесь», заключил тридцатилетний Фердинанд.

Экспозиция Porsche будет работать до 20 марта в помещении автомобильной коллекции Князя.

Полезная информация:

  • Автомобильная коллекция Князя Монако, 54 route de la Piscine – Port Hercule.
  • С 10:00 до 18:00.
  • Взрослые: 10 евро.
  • Дети (6-17 лет) и студенты: 5 евро.
  • Билетные кассы