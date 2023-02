Le Prince Albert II, présent pour inaugurer l’Exposition Porsche

Le Prince Albert II s’est rendu au sein de sa Collection de Voitures pour inaugurer l’Exposition « 75 ans de voitures de sport Porsche ».

L’Exposition Porsche est officiellement lancée. Bien qu’ouverte au public dès lundi dernier, c’est ce vendredi que le Prince Albert II, accompagné de Thierry Boutsen et de Ferdinand Porsche, s’est rendu à la Collection de Voitures du Prince. C’est là-bas que sont exposées douze modèles Porsche de sport, dont deux issus de la Collection du Prince, six du Musée Porsche à Stuttgart et quatre prêtés par des particuliers.

Valérie Closier, directrice de la Collection de Voitures et le Prince Albert II. ©Michael Alesi ©Michael Alesi De gauche à droite : Ferdinand Porsche, le Prince Albert II, Thierry Boutsen et Achim Stejskal, Directeur Héritage Porsche et Directeur du Porsche Museum. ©Michael Alesi

L’occasion pour le Prince Albert II de chaleureusement remercier Thierry Boutsen, désormais Président du Cercle des Amis de la Collection du Prince. Le lancement officiel de l’association s’est fait en même temps que celui de l’exposition. « Quand j’étais gamin, je passais des heures à rêver devant ces Porsche 911 et autres merveilles automobiles […] Quand on m’a proposé de prendre la présidence de l’association, j’ai replongé dans ce monde de beauté et de puissance », a témoigné l’ancien pilote belge devant la foule d’une cinquantaine d’invités.

Thierry Boutsen nous guide dans la nouvelle Exposition Porsche

Ferdinand Porsche, petit-fils du fondateur de la firme automobile Porsche, a quant à lui, rappelé le lien important qui relie Monaco au sport automobile. « C’est un grand honneur pour moi, ma famille et la famille Porsche, d’être présent ici », a conclut le trentenaire.

L’Exposition Porsche est à découvrir jusqu’au 20 mars au sein de la Collection de Voitures du Prince.

Infos pratiques :