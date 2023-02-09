В Монако померкнут ночные витрины

Отныне и до 30 апреля магазины должны выключать внутреннюю и наружную подсветку витрин на ночь.

Княжеское правительство сделало заявление: в рамках программы управления электроэнергией, с 10 февраля ночная подсветка помещений (включая экраны и световые декорации), фасадов, витрин и вывесок некоторых торговых точек должна быть выключена с 23:00 до 06:00.

Единственное исключение – магазины, работающие в это время, могут сохранять обычную подсветку. Временные исключения могут быть индивидуально рассмотрены Государственным министром.

Эти меры будут действовать до 30 апреля 2023 года. Они призваны способствовать «сокращению излишней визуальной интенсивности и экономии электроэнергии, сохраняя условия жизни и обязательства по управлению электроэнергией, принятые правительством в начале энергетического кризиса.»