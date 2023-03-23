Клубы Jimmy’z и COYA откроют сезон раньше и с богатой программой

Культовые ночные заведения комплекса Sporting Monte-Carlo встречают весну очень насыщенной программой.

Весна пришла, и с ней пришли праздники! С этой пятницы, 24 марта, культовый клуб Jimmy’z Monte-Carlo открывается в режиме «разминки» по пятницам и субботам вечером, прежде чем перейти в свой обычный ритм в июле. Перед своим юбилеем в следующем году этот элитный клуб Лазурного берега принимает знаменитостей на своем танцполе уже почти 50 лет.

Пятница, 24 марта: Limelight Party

Суббота, 25 марта – вечер после Бала Роз: «разминка» с Ollie DJ и DJ Rawdolff

Гран-при Формулы-1 с четверга, 25 мая: Alec Monopoly (первое отделение в COYA Monte-Carlo), «разминка» с Moojo & Me, Rampa и Джейми Джонс (Jamie Jones) – во главе афиши

Вечер в партнерстве с Philip Plein и Dom Pérignon

Помимо этих мероприятий, на неделе ночные компании смогут насладиться дип-хаусом, а в выходные будут по очереди выступать диджеи из разных стран с современной и суперпраздничной музыкальной программой, которая на танцполе точно понравится всем.

Клуб COYA и его латиноамериканские вечеринки по четвергам

Клуб COYA Monte- Carlo откроет свой шестой сезон 6 апреля 2023 года. Компания Société des Bains de Mer представит много новинок и, прежде всего, вечеринки «Clásico». Каждый четверг вечером будут проводиться 100% латиноамериканские вечеринки с живой музыкой и танцовщицами. Это замечательная возможность провести время с семьей или друзьями перед наступающими выходными. На заметку – две особых вечеринки:

Четверг, 29 июня: возвращение традиционной вечеринки «Noche Blanca»

Четверг, 20 июля и четверг 17 августа: вечеринки COYA Music со звездными диджеями этого лейбла.

В меню появились новые удивительные перуанские ароматы от шефа Виктории Валленилла. Овощное севиче, «Causa Frita» и «Tres Leches» заслуживают обязательной дегустации! Если вы зашли просто на коктейль, то Pisco Bar удовлетворит все ваши желания.

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Не упустите возможности! Sporting Monte-Carlo принимает вас до 28 октября.

Полезная информация

Jimmy’z Monte-Carlo

Открыт с 24 марта до 28 октября, по пятницам и субботам с 23:30 до рассвета, а с 6 июля по 27 августа – со среды до субботы.

Adresse : Sporting Monte-Carlo — 26 avenue Princesse Grace, 98000 Монако

Справки и бронирование: +377 98 06 70 68 или +33 6 80 86 21 08 – jimmyz@sbm.mc

COYA Monte-Carlo