Ricca programmazione per il Jimmy’z e il COYA aperti in anticipo questa stagione

I due locali emblematici della vita notturna dello Sporting Monte-Carlo tornano questa primavera con un programma molto denso.

Le belle giornate sono ormai arrivate, siete pronti a far festa? A partire da venerdì 24 marzo, il mitico Jimmy’z Monte-Carlo aprirà in modalità warm-up il venerdì e il sabato sera, per poi ritrovare il suo ritmo a luglio. Il leggendario club della Costa Azzurra, famoso per far ballare le celebrità, festeggiare l’anno prossimo i suoi 50 anni e annuncia una stagione incredibile:

Venerdì 24 marzo: Limelight Party

Sabato 25 marzo – After Bal de la Rose: Warm-Up con Ollie DJ e DJ Rawdolff

Gran Premio di Formula 1 da giovedì 25 maggio: Alec Monopoly (prima parte al COYA Monte-Carlo), Warm-up Moojo; & Me, Rampa e Jamie Jones tra i protagonisti

Serate in collaborazione con Philip Plein e Dom Pérignon

Oltre a questi eventi, durante la settimana gli amanti della notte potranno godersi un’esperienza Deep House, mentre nei week-end si alterneranno alla consolle DJ internazionali, con un programma musicale attuale e divertente che metterà tutti d’accordo sulla pista da ballo.

Il COYA e le serate latine del giovedì

Il COYA Monte Carlo, invece, lancerà la sua 6ª stagione il 6 aprile 2023. La Société des Bains de Mer propone diverse novità, a partire dalle serate “Clásico”. Tutti i giovedì vivrete una’esperienza unica in un’atmosfera 100% latinoamericana, con musica dal vivo e ballerini. Un momento da condividere con la famiglia e gli amici prima del fine settimana. Sono in programma due serate speciali:

Giovedì 29 giugno: il ritorno della tradizionale serata Noche Blanca

Giovedì 20 luglio e giovedì 17 agosto: serate COYA Music con DJ star della casa discografica

Sul versante ristorazione, il menù ha accolto nuovi sapori peruviani esaltati dalle mani della chef Victoria Vallenilla. Ceviche di verdure, Causa Frita e Tres Leches sono assolutamente da provare! Se volete solo bere un drink, il Pisco Bar soddisferà tutti i vostri desideri.

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

La festa allo Sporting Monte-Carlo dura fino al 28 ottobre, approfittatene!

Informazioni utili

Jimmy’z Monte-Carlo

Apertura: dal 24 marzo al 28 ottobre 2023, venerdì e sabato dalle 23:30 all’alba, e dal 6 luglio al 27 agosto dal mercoledì al sabato.

Indirizzo: Sporting Monte-Carlo – 26 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 70 68 o +33 6 80 86 21 08 – jimmyz@sbm.mc

COYA Monte-Carlo