4 парка развлечений неподалёку от Монако

С приходом тёплых деньков мы решили подготовить для вас рекомендации для прогулки на свежем воздухе с семьей или друзьями.

1. Antibes Land

Летом здесь найдутся приключения для всех возрастов. Antibes Land — это самый большой парк развлечений на Лазурном берегу, расположенный в уникальном по красоте месте, рядом с пляжами и парком Вогренье. Здесь есть батуты, «комната смеха», ледяной дворец, бамперные машинки, поезд-призрак, 3D-симулятор, видеоигры, моторизованные буйки, надувные батуты, водные горки и многие другие захывтывающие аттракционы, среди которых легендарный «Адреналин»: гигантские качели высотой 60 метров. А сладкоежки и любители стрит-фуда наверняка найдут в киосках что-то на свой вкус!

© Antibes Land в Facebook

Более подробная информация:

301 Route de Biot, 06600 Antibes

Открытие запланировано на четверг, 18 мая 2023 года, с 17:00 до 00:30. Парк ждёт посетителей вплоть до воскресенья, 3 сентября. Подробное расписание можно посмотреть на сайте.

Вход бесплатный, аттракционы — от €2,50. Сезонный абонемент — €6 (скидка на аттракционы). Платная охраняемая парковка — €2

2. Koaland

Koaland, расположенный в городе Ментоне, может похвастаться множеством аттракционов для маленьких детей на открытом воздухе. Мини-гольф, гусеница, батуты… всего в двух шагах от пляжа и в 800 метрах от центра города. Идеальное место для семейного отдыха или незабываемого празднования дня рождения (от 23 евро за ребенка). Любопытный факт: Koaland расположен в парке, который в XVII веке принадлежал семье Гримальди.

© Koaland.fr

Более подробная информация:

5 Avenue de la Madone, 06500 Menton

Парк открыт круглый год, полное расписание и часы работы доступны по этой ссылке.

Вход бесплатный, для оплаты аттракционов используются жетоны.

3. Aquasplash

Доставайте свой лучший купальный костюм — вас ждут игры на свежем воздухе в брызгах воды! Aquasplash — это аквапарк под открытым небом с двумя тысячами метров горок, 13 водными аттракционами и множеством головокружительных трасс и бассейнов для незабываемого времяпрепровождения с семьей и друзьями. Острые ощущения и смех гарантированы! Здесь также есть VIP-зоны отдыха для тех, кто хотел бы расслабиться вдалеке от шума и гама. Парк вновь откроется в субботу, 17 июня, так что готовьтесь!

© Aquasplash в Facebook

Более подробная информация:

306 Avenue Mozart, 06600 Antibes

Открыт с субботы, 17 июня 2023, года по воскресенье, 3 сентября, каждый день, с 10 утра до 7 вечера.

Билеты доступны на сайте, цена — от €21.90

4. Le village des fous («Деревня дураков»)

Этот парк отдыха в Вильнёв-Лубе, между Ниццей и Антибом, предлагает более 30 игр для детей и взрослых, а также удивительную площадку для юных исследователей на двух гектарах земли. Парк был реконструирован в 2022 году и разделен на шесть секций, каждая из которых предлагает свою уникальную тему и соответствующие развлечения. «Летающая ванна», аттракцион Tiens-Ton-Slip («Придержи штаны»), 13-метровая башня Affil Tower — вот лишь только некоторые из них. Летом здесь также есть водные аттракционы, которые помогут охладиться. Для тех, кто проголодался, на территории парка есть специальные зоны для пикников и закусочная. В «Деревне дураков» также действует специальное предложение для именинников.

© Le Village des Fous в Facebook

Более подробная информация: