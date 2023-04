4 idées de parcs d’attractions près de Monaco

Pour une sortie en plein air en famille ou entre amis, à l’approche des beaux jours !

1. Antibes Land

Il fait vibrer petits et grands l’été. Antibes Land est le plus grand parc d’attractions de la Côte d’Azur, situé dans un cadre exceptionnel, au bord des plages et du parc de Vaugrenier. Trampolines, maison du rire, palais des glaces, auto-tamponneuses, train fantôme, simulateur 3D, jeux vidéo, bouées à moteurs, bulles gonflables, coaster aquatique, et bien d’autres manèges à sensations fortes y sont présents, comme la très emblématique « Adrénaline », balançoire géante de 60m de hauteur. Sans oublier les stands sucrés et salés pour les gourmands !

© Antibes Land via Facebook

Plus d’infos :

301 Route de Biot, 06600 Antibes

Ouverture prévue le jeudi 18 mai 2023 de 17 heures à 00h30, jusqu’au dimanche 3 septembre. Les horaires détaillés sont à retrouver sur le site du parc

Entrée gratuite puis manèges à partir de 2,50 €. Carte abonnement : 6 € (remise sur le prix des attractions). Parking payant surveillé : 2 €

2. Koaland

Pour le bonheur des tout petits, Koaland situé sur la commune de Menton, propose de nombreuses attractions en plein air. Mini gofl, chenille, trampolines… à deux pas de la plage et seulement 800 mètres du centre-ville. Un lieu idéal pour une sortie en famille ou pour organiser le plus inoubliable des anniversaires, à partir de 23 euros par enfant. Pour l’anecdote, Koaland est situé dans un parc ayant appartenu à la famille Grimaldi au 17ème siècle.

© Koaland.fr

Plus d’infos :

5 Avenue de la Madone, 06500 Menton

Le parc est ouvert toute l’année, retrouvez les jours et horaires via ce lien

L’entrée est gratuite et les manèges payants, à l’aide de jetons

3. Aquasplash

Sortez votre plus beau maillot de bain, le royaume des jeux en extérieur et de la baignade vous attend ! Amateurs de glissades en tout genre, Aquasplash est un parc aquatique à ciel ouvert comprenant pas moins de 2 000 mètres de glisse, 13 toboggans, et de nombreux parcours aquatiques vertigineux et bassins, pour un moment en famille ou entre amis inoubliable. Sensations et rires garantis ! Pour ceux qui recherchent le calme, des espaces VIP de détente sont disponibles. Le parc rouvre ses portes le samedi 17 juin prochain, tenez-vous prêts !

© Aquasplash via Facebook

Plus d’infos :

306 Avenue Mozart, 06600 Antibes

Ouvert du samedi 17 juin 2023 au dimanche 3 septembre tous les jours, de 10 heures à 19 heures

Billets sont disponibles en ligne dès 21,90 €

4. Le village des fous

Ce parc de loisirs situé à Villeneuve-Loubet, entre Nice et Antibes, offre plus de 30 jeux pour petits et grands, mais aussi des espaces de découverte toujours plus surprenants, sur deux hectares de terrain. Cet espace, rénové en 2022, est divisé en six quartiers, chacun proposant un univers et des attractions uniques. Baignoire volante, Tiens-Ton-Slip, Splage, Tour Affil de 13 mètres de haut, le chamboulateur, l’aérolienne, l’air-flotte… L’été, des jeux d’eau sont également disponibles pour se rafraîchir. Côté restauration, vous pourrez pique-niquer sur place ou profiter du snack. À noter que le village des fous propose aussi une formule spéciale anniversaire.

© Le Village des Fous via Facebook

Plus d’infos :