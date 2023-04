4 parchi divertimento vicino Monaco

Perfetti per una gita all’aria aperta, in famiglia o tra amici, con l’arrivo delle belle giornate!

1. Antibes Land

In estate entusiasma grandi e piccini. Antibes Land è il più grande parco divertimenti della Costa Azzurra, situato in uno scenario eccezionale tra le spiagge e il parco naturale di Vaugrenier. Troverete tappeti elastici, casa delle risate, labirinto di vetro, autoscontri, treno fantasma, simulatore 3D, videogiochi, boe a motore, palle gonfiabili, montagne russe acquatiche e molte altre attrazioni da brivido, come la famosa”Adrénaline”, un’altalena gigante di 60 metri di altezza. I più golosi adoreranno gli stand dolci e salati!

© Antibes Land da Facebook

Maggiori informazioni:

301 Route de Biot, 06600 Antibes

Apertura prevista giovedì 18 maggio 2023 dalle 17:00 alle 00:30, fino a domenica 3 settembre. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web del parco.

Ingresso gratuito e giostre a partire da 2,50 €. Abbonamento stagionale: 6 € (sconto sul prezzo delle giostre). Parcheggio custodito a pagamento: 2 €

2. Koaland

Per la felicità dei più piccoli, Koaland, a Mentone, offre numerose attrazioni all’aperto. Minigolf, bruchi, tappeti elastici… a due passi dalla spiaggia e a soli 800 metri dal centro della città. Un luogo ideale per una gita in famiglia o per organizzare un compleanno indimenticabile, a partire da 23 euro a bambino. Piccola curiosità: il parco su cui sorge Koaland apparteneva alla famiglia Grimaldi nel XVII secolo.

© Koaland.fr

Maggiori informazioni:

5 Avenue de la Madone, 06500 Mentone

Il parco è aperto tutto l’anno, trovate i giorni e gli orari a questo link

L’ingresso è gratuito e le giostre sono a pagamento con i gettoni

3. Aquasplash

Sfoggiate il vostro miglior costume da bagno, il regno dei giochi d’acqua vi aspetta! Aquasplash è un parco acquatico all’aperto con ben 2.000 metri di scivoli, 13 acquascivoli e diversi percorsi d’acqua vertiginosi e piscine, per una giornata indimenticabile da trascorrere in famiglia o con gli amici. Emozioni e risate garantite! Se siete in cerca di pace e tranquillità, trovate anche aree relax VIP. Il parco riapre sabato 17 giugno, quindi tenetevi pronti!

© Aquasplash da Facebook

Maggiori informazioni:

306 Avenue Mozart, 06600 Antibes

Aperto da sabato 17 giugno 2023 a domenica 3 settembre, tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00.

I biglietti sono disponibili online a partire da 21,90 €

4. Le village des fous

Questo parco divertimenti di due ettari situato a Villeneuve-Loubet, tra Nizza e Antibes, offre più di 30 giochi per grandi e piccini e aree di esplorazione sempre più sorprendenti. Il parco, rinnovato nel 2022, è suddiviso in sei quartieri, ognuno con un ambientazione e delle attrazioni uniche. I giochi sono particolari, così come i loro nomi: Baignoire volante (Vasca da bagno volante), Tiens-Ton-Slip (Tieniti-i-pantaloni), Splage (Spiaggia d’acqua), Tour Affil (una torre alta 13 metri) e ancora Chamboulateur, Aérolienne, Air-flotte… In estate trovate anche giochi d’acqua per rinfrescarvi. Quando si fa ora di pranzo, potete fare un picnic in loco o approfittare dello snack bar. Ricordiamo che il Village des fous offre anche un pacchetto speciale per i compleanni.

© Le Village des Fous da Facebook

Maggiori informazioni: