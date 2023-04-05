На свет появилась дочь Луи и Мари Дюкруэ

Радостную новость в минувший вторник, 4 апреля, обнародовал Князь Альбер II.

Княжеская семья растет. Во вторник, 4 апреля, в ходе церемонии вручения дипломов монегасским специалистам Красного Креста по оказанию первой помощи в Аудитории им.Ренье III Государь поделился с присутствующими радостной новостью. «Мой племянник Луи Дюкруэ и его жена Мари стали счастливыми родителями девочки», — объявил Князь со сцены.

Рядом с ним не скрывала своей гордости сестра Луи Дюкруэ Камилла Готлиб. Девушка уже делилась своим волнением на своей страничке в Instagram, когда пара, которая сочеталась узами брака в 2019 году, объявила, что ожидает прибавления в семье.

На данный момент имя первой внучки принцессы Стефании официально не разглашается.