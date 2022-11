Le fils de la Princesse Stéphanie et son épouse ont partagé un joli cliché sur leurs comptes Instagram.

C’est par une belle photo que Louis et Marie Ducruet, mariés depuis 2019, ont annoncé qu’ils deviendraient bientôt parents. Sur leurs comptes Instagram, une photo du couple souriant, entourant leur chien vêtu d’un petit vêtement sur lequel on peut lire : « soon to be a big brother », traduisez : « bientôt grand frère ».

En légende de la photo, cette simple phrase : « une nouvelle aventure est sur le point de démarrer. » Postée ce mercredi, la photo a déjà suscité de nombreuses réactions, avec près de 500 commentaires félicitant le jeune couple. Pauline Ducruet et Camille Gottlieb, les deux sœurs de Louis Ducruet, n’ont pas caché leur joie, Camille Gottlieb se réjouissant même à l’idée « d’être la meilleure des tatas. »

La rédaction de Monaco Tribune adresse également ses félicitations à Louis et Marie Ducruet pour cette nouvelle vie qui s’annonce.