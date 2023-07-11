11 слов по-монегасски, чтобы отпраздновать наступление лета

Пляж, лето, июль — узнайте, как эти слова переводятся на монегасский язык. © Все права защищены

Насколько хорошо вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune совместно с Академией диалектных языков предлагает своим читателям список слов и выражений для пополнения словарного запаса.

Вот уже несколько недель, как лето вступило в свои права на Лазурном берегу и в Княжестве. В Монако это время, когда события стремительно сменяют друг друга, а погода предлагает понежиться на солнце на берегу Средиземного моря. Академия диалектных языков представляет подборку из одиннадцати широко употребительных слов, связанных с летним периодом.

Лето : estae

Июль: mese d’a Madalena

Жара : carù

Солнце : suriyu

Пляж : spiagia

Песок : sabia, arena

Праздники : festività

Персики : persegu

Дыня : merun

Арбуз : pasteca

Абрикос : abrico, mescimin

Эти лексические единицы взяты из «Франко-монегасского словаря» Луи Барраля (Louis Barral) и Сюзанны Симон (Suzanne Simone), опубликованного в 1983 году, который на сегодняшний день является единственным двуязычным словарём подобного типа. Он был переиздан в 2004 году Национальным комитетом по защите монегасских традиций.