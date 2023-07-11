11 слов по-монегасски, чтобы отпраздновать наступление лета
Насколько хорошо вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune совместно с Академией диалектных языков предлагает своим читателям список слов и выражений для пополнения словарного запаса.
Вот уже несколько недель, как лето вступило в свои права на Лазурном берегу и в Княжестве. В Монако это время, когда события стремительно сменяют друг друга, а погода предлагает понежиться на солнце на берегу Средиземного моря. Академия диалектных языков представляет подборку из одиннадцати широко употребительных слов, связанных с летним периодом.
- Лето : estae
- Июль: mese d’a Madalena
- Жара : carù
- Солнце : suriyu
- Пляж : spiagia
- Песок : sabia, arena
- Праздники : festività
- Персики : persegu
- Дыня : merun
- Арбуз : pasteca
- Абрикос : abrico, mescimin
Эти лексические единицы взяты из «Франко-монегасского словаря» Луи Барраля (Louis Barral) и Сюзанны Симон (Suzanne Simone), опубликованного в 1983 году, который на сегодняшний день является единственным двуязычным словарём подобного типа. Он был переиздан в 2004 году Национальным комитетом по защите монегасских традиций.