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11 слов по-монегасски, чтобы отпраздновать наступление лета

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 10 июля 2023
пляж-де-ля-граветт-пляж=антиб-мыс-антиб-244
Пляж, лето, июль — узнайте, как эти слова переводятся на монегасский язык. © Все права защищены
Автор: Paul Charoy
- 10 июля 2023

Насколько хорошо вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune совместно с Академией диалектных языков предлагает своим читателям список слов и выражений для пополнения словарного запаса.

Вот уже несколько недель, как лето вступило в свои права на Лазурном берегу и в Княжестве. В Монако это время, когда события стремительно сменяют друг друга, а погода предлагает понежиться на солнце на берегу Средиземного моря. Академия диалектных языков представляет подборку из одиннадцати широко употребительных слов, связанных с летним периодом.

  • Лето : estae
  • Июль: mese d’a Madalena
  • Жара : carù
  • Солнце : suriyu
  • Пляж : spiagia
  • Песок : sabia, arena
  • Праздники : festività
  • Персики : persegu
  • Дыня : merun
  • Арбуз : pasteca
  • Абрикос : abrico, mescimin

Эти лексические единицы взяты из «Франко-монегасского словаря» Луи Барраля (Louis Barral) и Сюзанны Симон (Suzanne Simone), опубликованного в 1983 году, который на сегодняшний день является единственным двуязычным словарём подобного типа. Он был переиздан в 2004 году Национальным комитетом по защите монегасских традиций.