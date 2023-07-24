Княжеская чета отмечает 105-ю годовщину со дня рождения Нельсона Манделы
18 июля фонд Княгини Шарлен объединился с фондом Anant & Vanashree Sing по случаю торжественного приема.
Ежегодно, 18 июля, «Mandela Day» отдает дань уважения делу Нельсона Манделы (1918-2013) во всем мире. В этом году фонд Нельсона Манделы решил организовать торжественный прием в честь этого юбилея в Княжестве Монако, куда Мадиба не раз приезжал по приглашению Князя Ренье III и Князя Альбера II.
По случаю этого приема – при поддержке фонда Князя Альбера II – в театре Княгини Грейс состоялся показ фильма «Mandela, Long Walk to Freedom» в присутствии Ананда Сингха, друга бывшего президента Южной Африки.
Князь Альбер II принял принцессу Зенани Мандела-Дламани, старшую дочь Нельсона Манделы и посланницу ЮАР в Южной Корее, которая выступила с речью, в которой она напомнила «о борьбе своего отца за равенство и мир, а также о необходимости продолжать вдохновляться его силой духа, чтобы препятствовать угнетению, бороться за победу справедливости над неравенством, достоинства над унижением и прощения над ненавистью.»
Вечер завершился торжественным ужином в Яхт-клубе Монако в присутствии Княжеской четы.