Княжеская чета отмечает 105-ю годовщину со дня рождения Нельсона Манделы

Рядом с Князем Альбером II и Княгиней Шарлен – продюсер Ананд Сингх и старшая дочь Нельсона Манделы, принцесса Зенани Мандела-Дламани. © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

18 июля фонд Княгини Шарлен объединился с фондом Anant & Vanashree Sing по случаю торжественного приема.

Ежегодно, 18 июля, «Mandela Day» отдает дань уважения делу Нельсона Манделы (1918-2013) во всем мире. В этом году фонд Нельсона Манделы решил организовать торжественный прием в честь этого юбилея в Княжестве Монако, куда Мадиба не раз приезжал по приглашению Князя Ренье III и Князя Альбера II.

По случаю этого приема – при поддержке фонда Князя Альбера II – в театре Княгини Грейс состоялся показ фильма «Mandela, Long Walk to Freedom» в присутствии Ананда Сингха, друга бывшего президента Южной Африки.

Принцесса Зенани Мандела-Дламани, старшая дочь Нельсона Манделы. © Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Князь Альбер II принял принцессу Зенани Мандела-Дламани, старшую дочь Нельсона Манделы и посланницу ЮАР в Южной Корее, которая выступила с речью, в которой она напомнила «о борьбе своего отца за равенство и мир, а также о необходимости продолжать вдохновляться его силой духа, чтобы препятствовать угнетению, бороться за победу справедливости над неравенством, достоинства над унижением и прощения над ненавистью.»

Вечер завершился торжественным ужином в Яхт-клубе Монако в присутствии Княжеской четы.