Le Couple Princier célèbre le 105ème anniversaire de Nelson Mandela

Aux côtés du Prince Albert II et de la Princesse Charlène, le producteur Anant Singh et la fille aînée de Nelson Mandela, la Princesse Zenani Mandela-Dlamani. © Eric Mathon / Palais Princier

La Fondation Princesse Charlène s’est associée à la Fondation Anant & Vanashree Sing à l’occasion d’une soirée le 18 juillet.

Tous les ans, le 18 juillet, le « Mandela Day » rend hommage à l’œuvre de Nelson Mandela (1918-2013) à travers le monde. Cette année, la Fondation Nelson Mandela a souhaité organiser une soirée de gala en son honneur en Principauté de Monaco, où Madiba s’était rendu à plusieurs reprises, à l’invitation du Prince Rainier III et du Prince Albert II.

À l’occasion de cette soirée, également soutenue par la Fondation du Prince Albert II, le film « Mandela, Long Walk to Freedom » a été diffusé au Théatre Princesse Grace, en présence du producteur Ayant Singh, ami de l’ancien président sud-africain.

La Princesse Zenani Mandela-Dlamani, fille aînée de Nelson Mandela. © Michael Alesi / Palais Princier

Accueillie par le Prince Albert II, la Princesse Zenani Mandela-Dlamani, fille aînée de Nelson Mandela et ambassadrice d’Afrique du Sud en Corée du Sud, a livré un discours où elle a rappelé « l’engagement de son père pour l’égalité et la paix et la nécessité de continuer à s’inspirer de cette force d’esprit pour résister aux oppressions, faire valoir la justice sur l’inégalité, la dignité sur l’humiliation, le pardon sur la haine. »

La soirée s’est clôturée par un dîner de gala Yacht Club de Monaco en présence du Couple Princier.