За кулисами Гран-при Монако 2023 вместе с Шарлем Леклером

В видеоролике, опубликованном в его социальных сетях, монегасский гонщик рассказывает о своей подготовке к 80-му Гран-При Монако.

Редкая возможность для поклонников автомобильного спорта заглянуть за кулисы Гран-при в компании Шарля Леклера (Charles Leclerc). И речь идёт не просто об одной из гонок сезона — нет, имеется в виду его «домашний» Гран-при на улицах Княжества.

Гран-при Монако: Макс Ферстаппен прошел вторую коронацию в Княжестве

Звёздный гонщик команды Scuderia Ferrari делится с нами довольно личными подробностями своей жизни: от подготовки на островах Лерен, новой причёски в материнском салоне и семейной трапезы до особых моментов с друзьями и проверке гоночной трассы на прочность на велосипеде.

Эксклюзивное видео несомненно придётся по вкусу поклонникам Шарля Леклера!