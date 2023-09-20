Князь Альбер II на Генеральной ассамблее ООН
Князь прилетел в США в понедельник, 18 сентября, и выступит в среду после обеда.
Князь Альбер II не мог пропустить 78-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Он выступит с трибуны в среду, 20 сентября, после обеда в рамках общих дебатов этой ежегодной встречи глав государств и правительств в штаб-квартире Организации, на которой обсуждаются вопросы мирового порядка. В этом году тема дебатов: «Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности».
«Князь примет участие в дискуссиях по вопросам изменения климата, защиты биологического разнообразия, искусственного интеллекта, и встретится с политическими и экономическими деятелями в рамках двусторонних совещаний», указывает княжеский дворец.
Князь со своей монакской делегацией будет работать вместе с лидерами других стран над вопросами развития международного сотрудничества и совместного достижения целей устойчивого развития ООН.