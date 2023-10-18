Станьте миллионным посетителем выставки «Полярная миссия» и получите ценные подарки

Важная информация: в период осенних каникул Океанографический музей Монако предлагает специальный тариф: 59 евро для семей до 6 человек (2 взрослых и до 4 детей в возрасте от 4 до 17 лет).

Не упустите шанс стать тем самым счастливчиком во время школьных каникул!

Осенние каникулы — идеальное время для посещения (или повторного визита) в Океанографический музей Монако. С 21 октября по 5 ноября музей ждёт миллионного гостя выставки «Полярная миссия», открытой 4 июня 2022 года. «Теперь именно столько людей осознали красоту и уязвимость полюсов», — с энтузиазмом делятся сотрудники музея.

Официальная афиша– © Океанографический музей Монако

В честь этого события миллионный посетитель будет удостоен VIP-приёма, экскурсии и особых подарков. Кроме того, это станет символом запуска новой программы по созданию морских заповедников в «Южном океане», действующей до конца 2024 года.

4 ноября в Hôtel de Paris пройдёт Большой Бал Принцев и Принцесс

Специальная программа мероприятий во время каникул: