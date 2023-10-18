Станьте миллионным посетителем выставки «Полярная миссия» и получите ценные подарки
Не упустите шанс стать тем самым счастливчиком во время школьных каникул!
Осенние каникулы — идеальное время для посещения (или повторного визита) в Океанографический музей Монако. С 21 октября по 5 ноября музей ждёт миллионного гостя выставки «Полярная миссия», открытой 4 июня 2022 года. «Теперь именно столько людей осознали красоту и уязвимость полюсов», — с энтузиазмом делятся сотрудники музея.
В честь этого события миллионный посетитель будет удостоен VIP-приёма, экскурсии и особых подарков. Кроме того, это станет символом запуска новой программы по созданию морских заповедников в «Южном океане», действующей до конца 2024 года.
Специальная программа мероприятий во время каникул:
- Исследование полярных регионов и погружение в мир Северного и Южного полюсов. Семейный буклет по выставке «Полярная миссия» поможет вам в этом. 10 интерактивных страниц превратят ребёнка в юного репортера и посланника полюсов
- Путешествие по фотовыставке Грега Лекёра (Greg Lecoeur) «Полюса — хрупкие миры», представленной в Океанографическом музее Монако
- Непосредственное знакомство с обитателями морского побережья
- Погружение в подводный мир с помощью виртуальной реальности
- Увлекательные загадки квеста, посвященного океанографии
- Club Oceano: началась регистрация на курс «Открытие» во время школьных каникул. Программа рассчитана на детей 6-8 и 9-12 лет и включает в себя разнообразные игры и мероприятия, посвященные океанам и их обитателям