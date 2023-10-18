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Гид

Станьте миллионным посетителем выставки «Полярная миссия» и получите ценные подарки

Автор: Sarah Incari
Опубликовано 18 октября 2023
Выставка «Полярная миссия» - Океанографический музей Монако © Океанографический музей Монако
Важная информация: в период осенних каникул Океанографический музей Монако предлагает специальный тариф: 59 евро для семей до 6 человек (2 взрослых и до 4 детей в возрасте от 4 до 17 лет).
Автор: Sarah Incari
- 18 октября 2023

Не упустите шанс стать тем самым счастливчиком во время школьных каникул!

Осенние каникулы — идеальное время для посещения (или повторного визита) в Океанографический музей Монако. С 21 октября по 5 ноября музей ждёт миллионного гостя выставки «Полярная миссия», открытой 4 июня 2022 года. «Теперь именно столько людей осознали красоту и уязвимость полюсов», — с энтузиазмом делятся сотрудники музея.

Океанографический-музей
Официальная афиша– © Океанографический музей Монако

В честь этого события миллионный посетитель будет удостоен VIP-приёма, экскурсии и особых подарков. Кроме того, это станет символом запуска новой программы по созданию морских заповедников в «Южном океане», действующей до конца 2024 года.

4 ноября в Hôtel de Paris пройдёт Большой Бал Принцев и Принцесс

Специальная программа мероприятий во время каникул:

  • Исследование полярных регионов и погружение в мир Северного и Южного полюсов. Семейный буклет по выставке «Полярная миссия» поможет вам в этом. 10 интерактивных страниц превратят ребёнка в юного репортера и посланника полюсов
  • Путешествие по фотовыставке Грега Лекёра (Greg Lecoeur) «Полюса — хрупкие миры», представленной в Океанографическом музее Монако
  • Непосредственное знакомство с обитателями морского побережья
  • Погружение в подводный мир с помощью виртуальной реальности
  • Увлекательные загадки квеста, посвященного океанографии
  • Club Oceano: началась регистрация на курс «Открытие» во время школьных каникул. Программа рассчитана на детей 6-8 и 9-12 лет и включает в себя разнообразные игры и мероприятия, посвященные океанам и их обитателям