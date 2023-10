Il milionesimo visitatore della mostra “Mission Polaire” riceverà premi in quantità

Curiosità: durante le vacanze autunnali, il Museo offre una tariffa di 59 euro per una famiglia fino a 6 persone (2 adulti e fino a 4 bambini dai 4 ai 17 anni) - © Museo Oceanografico di Monaco

Il fortunato visitatore arriverà sicuramente durante le vacanze autunnali, quindi tenetevi pronti!

Le vacanze scolastiche si avvicinano nel Principato e quale modo migliore di trascorrere il tempo libero se non con tutta la famiglia? Perché non visitare (o rivisitare) il famoso Museo Oceanografico di Monaco? Inoltre, tra sabato 21 ottobre e domenica 5 novembre, il Museo accoglierà il suo milionesimo visitatore dall’apertura della mostra “Mission Polaire”, avvenuta il 4 giugno 2022. “Vuol dire un milione di persone sensibilizzate sulla bellezza e sulla fragilità dei poli”, annuncia orgoglioso lo staff.

Locandina ufficiale – © Museo Oceanografico di Monaco

Per celebrare l’evento in grande, il fortunato visitatore riceverà un’accoglienza da VIP, una visita guidata e diversi premi. L’evento segna anche il lancio di un nuovo programma per attirare il pubblico, che durerà fino alla fine del 2024, e invita i visitatori a sostenere la creazione di aree marine protette nell’Oceano Antartico.

Un programma di attività speciali per le vacanze: