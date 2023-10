Devenez le millionième visiteur de l’exposition « Mission Polaire » et recevez de nombreux cadeaux

Cet heureux visiteur tombera forcément pendant les vacances d’automne, soyez prêts !

Les vacances scolaires approchent, et quoi de mieux pendant ce temps libre que de s’occuper en famille, et pourquoi ne pas visiter ou revisiter le célèbre Musée Océanographique de Monaco ? Notez en plus qu’entre le samedi 21 octobre et le dimanche 5 novembre prochain, l’établissement accueillera son millionième visiteur depuis l’ouverture de l’exposition « Mission Polaire » le 4 juin 2022 , « soit autant d’individus sensibilisés à la beauté et à la fragilité des pôles », se réjouissent les équipes.

Affiche officielle – © Musée Océanographique de Monaco

Pour célébrer l’évènement comme il se doit, cet heureux visiteur bénéficiera, en plus de divers cadeaux, d’un accueil VIP et d’une visite guidée. Une opération qui marque également le lancement d’un nouveau dispositif d’engagement proposé au public jusqu’à la fin de l’année 2024, l’invitant à soutenir la création d’Aires Marines Protégées dans l’océan Austral.

Un programme d’activités spécial vacances :