Шеф Алекс – элита у печи кондитерской Riviera

Шеф Алекс в течение 10 лет участвовал в российской кулинарной телепередаче. Сегодня он принимает участие в субботней кулинарной программе последнего монакского канала TV Monaco – © Кондитерская Riviera

Кондитерская Riviera на бульваре Мулен открылась в 1955 году и сегодня является достопримечательностью Монако.

В подсобных помещениях кипит работа. Рождественские праздники – важнейший период для всего персонала. С 4 часов утра шеф Алекс правит кондитерской вместе с Николаем Журом. Он принимает нас в маленьком офисе, затерявшемся между кухней и торговым залом, среди рождественских упаковок.

Александр Селезнев родился в Москве и изучал кондитерское дело сначала на родине. Еще в 10 лет он знал, что это увлечение станет его профессией. «В детстве мне нравилось печь тесто, работать с шоколадом, готовить печение и прочую выпечку… Но в России не было большого выбора, и я быстро заинтересовался зарубежными сладостями».

В 17 лет, исполненный мотивацией, Александр поступил в специализированную школу, где изучал ресторанное и гостиничное дело, а затем поступил на свою первую работу в московский отель Метрополь. «Я работал рядом с шефами разных стран, и они передали мне опыт готовки своих национальных блюд», вспоминает он. Итальянский тирамису, французский эклер, американский чизкейк… Шефу Алексу все по плечу!

Лучший итальянский ресторан Монако… Ваш выбор в топ-10

Александр знал, что для развития карьеры необходимо удвоить усилия и выходить на кулинарные конкурсы. Так, в 2000 году он стал «Лучшим кондитером Москвы», а в 2001 году получил титул «Лучшего кондитера России» и много других призов.

В тридцать лет, вместе со своим напарником Николаем, кондитер открыл свое первое заведение в Москве. Он принимал участие в российских кулинарных телепередачах и взялся за литературу. «Я много учился, много экспериментировал и хотел поделиться накопленными знаниями с другими. Начал писать самостоятельно, потом со мной связалось одно издательство. Я написал 50 книг с рецептами общим тиражом около 1 миллиона экземпляров», смеется Александр. Он также открыл в Москве профессиональную школу, которой руководил в течение 2 лет.

Любовь к Монако

Давняя мечта Александра – французская Ривьера. Отличный случай – в самом центре Монте-Карло освобождается кондитерская. Бывшие владельцы оставляют семейный бизнес и выходят на пенсию. Настоящая удача для новых владельцев, глубоко влюбившихся в это место.

«Мне понравилось все. Кухня, салон, терраса. Я сказал себе: «это и есть моя мечта»». Но русскому шефу надо было завоевать успех среди монакских гурманов и подстроиться под их традиции. «Например, мы в России не справляем Пасху, не готовим рождественские торты и миндальное печение. Так что, прежде чем выставлять на витрину непривычную продукцию, я изучил местные вкусы.» Вам, наверное, интересно знать, какой любимый десерт кондитера? Тарт татен. Пальчики оближешь!

Сказочный ребяческий декор от Катерины Ревильо Соннино идеально подходит для рождественских праздников – © Monaco Tribune

Пятидесятилетний кондитер разработал кондитерские изделия без сахара, без глютена, без яиц и даже без лактозы, но его главный креативный козырь – торт на заказ. Самый известный из них – свадебный торт для Луи и Мари Дюкрюэ в июле 2019 года. Великолепный семиэтажный свадебный торт с каскадами из 200 цветов из сахарной массы и инициалами молодоженов.

Не желая перемывать косточки некоторым коллегам, публикующимся в Instagram, Александр особо не стремится устраивать «кондитерское шоу». Но в социальных сетях он очень активен: «я люблю знакомить моих друзей с красивейшими уголками Лазурного берега».

Шеф без лишних сантиментов не устает восхищаться своим регионом. «Когда я гуляю, я достаю телефон и играю в экскурсовода. Я хотел бы жить здесь всю жизнь. Я особенно люблю Монако за его климат и безопасность. Здесь можно выходить хорошо одетым, эта страна вдохновляет на бизнес», делится он. Хорошая новость для истинных гурманов, как монегасков, так и резидентов.

На праздники…

Кондитерская Riviera занимает один из шале в двух шагах от площади Казино, на авеню Останд. До 15 января именно здесь вы можете отведать кулинарные шедевры нашего шефа. Глазированные каштаны, коврижка, шоколад, трюфели – широкий выбор обрадует и вас самих и ваших близких. В частности – корзинки с ассортиментом сладостей, которые обычно ставят под рождественскую елку.