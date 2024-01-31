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Отпразднуйте Сретение с блинами в парке им. Принцессы Антуанетты

Автор: Paul Brault
Опубликовано 31 января 2024
блины
В субботу, 3 февраля, с 14:00 до 17:00 отпразднуйте Сретение в парке им. Принцессы Антуанетты - © Unplash
Автор: Paul Brault
- 31 января 2024

С сахаром, джемом или соленой карамелью — каждый найдёт что-то по вкусу!

Сладкоежкам и гурманам будет чем порадовать себя: в субботу, 3 февраля, с 14:00 до 17:00 в зале A Fàbrica парка им. Принцессы Антуанетты вас ждет настоящий праздник вкуса по случаю Сретения.

На выбор предлагаются блинчики с любимыми всеми начинками: от классического сахара до изысканной солёной карамели, «Нутеллы» и различных сортов варенья.  Мероприятие организовано совместно с ассоциацией La boîte de jeux.

Вход на дневное мероприятие бесплатный.

Практическая информация:

  • Где: парк им. Принцессы Антуанетты, 54-бис бульвар дю Жарден Экзотик, 98000 Монако
  • Когда и во сколько: в субботу, 3 февраля, с 14:00 до 17:00
  • Стоимость: 2,50€ за блинчик с сахаром и 3€ за блинчик с «Нутеллой», солёной карамелью или вареньем
  • Более подробная информация — на сайте www.mairie.mc или по телефону +377 93 15 29 33