Отпразднуйте Сретение с блинами в парке им. Принцессы Антуанетты

В субботу, 3 февраля, с 14:00 до 17:00 отпразднуйте Сретение в парке им. Принцессы Антуанетты - © Unplash

С сахаром, джемом или соленой карамелью — каждый найдёт что-то по вкусу!

Сладкоежкам и гурманам будет чем порадовать себя: в субботу, 3 февраля, с 14:00 до 17:00 в зале A Fàbrica парка им. Принцессы Антуанетты вас ждет настоящий праздник вкуса по случаю Сретения.

На выбор предлагаются блинчики с любимыми всеми начинками: от классического сахара до изысканной солёной карамели, «Нутеллы» и различных сортов варенья. Мероприятие организовано совместно с ассоциацией La boîte de jeux.

Вход на дневное мероприятие бесплатный.

Практическая информация: