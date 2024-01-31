Отпразднуйте Сретение с блинами в парке им. Принцессы Антуанетты
С сахаром, джемом или соленой карамелью — каждый найдёт что-то по вкусу!
Сладкоежкам и гурманам будет чем порадовать себя: в субботу, 3 февраля, с 14:00 до 17:00 в зале A Fàbrica парка им. Принцессы Антуанетты вас ждет настоящий праздник вкуса по случаю Сретения.
На выбор предлагаются блинчики с любимыми всеми начинками: от классического сахара до изысканной солёной карамели, «Нутеллы» и различных сортов варенья. Мероприятие организовано совместно с ассоциацией La boîte de jeux.
Вход на дневное мероприятие бесплатный.
Практическая информация:
- Где: парк им. Принцессы Антуанетты, 54-бис бульвар дю Жарден Экзотик, 98000 Монако
- Когда и во сколько: в субботу, 3 февраля, с 14:00 до 17:00
- Стоимость: 2,50€ за блинчик с сахаром и 3€ за блинчик с «Нутеллой», солёной карамелью или вареньем
- Более подробная информация — на сайте www.mairie.mc или по телефону +377 93 15 29 33