Старт зимних распродаж в Монако, Франции и Италии

В Монако распродажи продлятся целых шесть недель: со 2 января по 15 февраля 2024 года - © Monaco Tribune

Улица Каролин, бульвар де Мулен и торговый центр в Фонвьее уже оживленно встретили начало распродаж, став основными магнитами для адептов шопинга в Княжестве.

Январь традиционно ассоциируется с распродажами, предоставляя прекрасную возможность для обновления гардероба. В этом году Монако опередило своих соседей, начав распродажи во вторник, 2 января, на несколько дней ранее, чем во Франции, где они стартуют в среду, 10 января.

В интервью с Monaco Info председатель Союза ремесленников и торговцев Монако (UCAM) оценил результаты прошлого года и обрисовал вызовы, которые грозят розничной торговле Монако в 2024 году. «Этот сектор продемонстрировал впечатляющие результаты в 2023 году, что стало приятным сюрпризом. Мы зафиксировали значительный приток туристов и местных жителей, активно совершавших покупки, особенно с использованием приложения Carlo, что привело к заметному росту продаж», — заявил он.

Высокое качество и необыкновенное гостеприимство

Председатель UCAM Александр Паста (Alexandre Pasta) также отмечает, что Монако имеет «небольшое преимущество» перед Францией в том, что распродажи начинаются раньше и заканчиваются позже. В Княжестве специальные предложения будут доступны до 15 февраля, в то время как во Франции сезон распродаж завершится уже 6 февраля.

«Многие ожидают начала распродаж в Монако, чтобы воспользоваться уникальной возможностью приобрести качественные товары по сниженным ценам. Наши магазины славятся не только высококлассным обслуживанием, но и широким ассортиментом, включающим как эксклюзивные бренды, так и многообразие обувных и магазинов одежды. Все они независимы и предлагают покупателям привлекательные условия», — рассказал председатель UCAM.

Шопинг в Монако: что думают наши читатели о разнообразии магазинов?

Прекрасная новость для тех, кто планирует поездку в Италию: зимние распродажи в Лигурии начинаются уже в эту пятницу, 5 января 2024 года. Этот период обещает быть райским для любителей шопинга. В таких городах, как Вентимилья, Бордигера и Сан-Ремо, любителей шопинга ждут обилие скидок и выгодные предложения в течение 45 дней, до 18 февраля.