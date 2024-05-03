Хорошо ли живется в Монако?

Монако так привлекательно, потому что город накопил многочисленные преимущества. Визитная карточка в цифрах.

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По данным последней переписи населения 2023 года Княжество насчитывает 38 367 жителей, среди которых только 9 000 граждан Монако, в основном из семей, проживающих на Скале уже много поколений. Для начала определим различие между гражданами и резидентами. Согласно статье 1 Конституции «ребенок, рожденный от отца-монегаска, является монегаском». Это значит, что монакское гражданство передается по крови.

Получить гражданство и стать резидентом

Получить гражданство ничто не мешает. С 2022 года эта привилегия доступна только в рамках брака и открыта для супругов, живущих в браке с монегасками не менее 20 лет. Получить гражданство возможно, но кандидатуры тщательно рассматриваются. Кандидат должен отказаться от своего предыдущего гражданства и жить на Скале не менее 10 лет после своего совершеннолетия. Однако, решение о предоставлении гражданства или отказе в гражданстве принимается по личному усмотрению Князя.

Многие жители Княжества довольствуются очень завидным статусом резидента. Чтобы его получить, надо работать в местной компании или основать в Монако свое предприятие. Это необходимое, но не достаточное условие. Кроме этого, кандидат должен внести депозит в монакский банк. Минимальный размер этого депозита устанавливается самим банковским учреждением.

Большие налоговые льготы

Этот статус, который проще получить, чем гражданство, пользуется таким интересом, потому что резидент располагает теми же налоговыми льготами, что и гражданин, начиная с освобождения от подоходного налога. В 1963 году были заключены франко-монакские соглашения, определяющие нынешние рамки между двумя государствами в области налогообложения. По этим соглашениям французы не могут быть освобождены от подоходного налога. Монако собирает на своей территории НДС, который передает Франции, а Франция затем возвращает Княжеству его долю.

Какие налоги платят французские работники в Монако?

Разговорные языки

В Монако работает 6 500 итальянцев. Это самый большой контингент иностранных работников в Княжестве. Всего на Скале живет более ста национальностей, а государственный язык – французский. Итальянский и английский языки также широко используются, особенно в мире бизнеса.

Но Княжество не забывает своих корней. Традиционный монакский язык – «munegascu» или лигурийский – близок диалекту Вентимильи, он преподается в частных и государственных школах. С 2000-х годов преподавание монакского языка стало обязательным, что позволило спасти это лингвистическое наследие, которое казалось обреченным на исчезновение.

Академия диалектных языков: изучать и хранить монегаскский язык

Сектор недвижимости тянет за собой экономику услуг

Обычно, налогообложение – основной аргумент среди льгот в Монако, но Княжество также занимает видное место в мире бизнеса. Независимое государство в Центре Европы, в двух часах пути от основных столиц континента…

Как и в соседней Женеве, в Монако сконцентрировано много финансовых учреждений. Денежная единица Княжества – евро, ходят и монакские монеты. Основной экономической деятельностью являются услуги, за ними идут торговля и недвижимость. Этот сектор дает 40 000 рабочих мест и генерирует валовый оборот более 11 миллиардов евро. Туризм – на четвертом месте, в частности, благодаря казино Монте-Карло.

Что нужно знать перед посещением казино Монте-Карло?

Качество жизни, безопасность и стабильность – залог успеха Княжества

Основное преимущество Княжества – исключительное качество жизни. Приморский город с мягким средиземноморским климатом располагает инфраструктурами и высококачественным парком недвижимости. На каждые 100 жителей приходится один полицейский, а камеры наблюдения установлены даже в подъездах домов. Монако – особенно безопасный город.

Эта безопасность отражается на стабильности учреждений. Наследственная монархия стала конституционной в 1911 году. Княжество – независимое государство. Во главе государства – Князь. Исполнительная власть представлена государственным министром, возглавляющим Совет правительства из шести членов. В конституции 1962 года говорится, что Князь делит законодательную власть с Национальным советом, однопалатным парламентом из 24 членов, избираемых на пять лет всенародным голосованием или голосованием за кандидатов на несколько мест.

Все эти преимущества делают Монако привлекательным для деятелей культуры и спортсменов, которых в Княжестве много. Теннисный турнир Монте-Карло, Гран-при Формулы-1, ФК «Монако», Филармонический оркестр Монте-Карло, фестиваль «Весна искусств», театр Княгини Грейс, опера и балет Монте-Карло… Культурная и спортивная жизнь – еще одно преимущество Княжества.