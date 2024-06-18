Эксклюзивный гала-ужин с участием топовых звезд в Монако: Леонид Агутин, Мэтью Ли и Томас Невергрин

Поспешите заказать ваши билеты и насладиться незабываемым вечером.

Летняя серия эксклюзивных гала-вечеров OMNIYAT SUMMER COLLECTION by BIG ART FESTIVAL – это особенные события, которые пройдут в этом сезоне в самых популярных курортах, в самых изысканных локациях, а на сцене будут выступать известнейшие мировые звезды и легенды музыки.

Pеклама

В Монако, 1 августа в культовом Billionaire at Sporting Monte Carlo состоится вечер летней серии OMNIYAT SUMMER COLLECTION by BIG ART FESTIVAL. На сцене выступят любимые артисты и популярные звезды со всего мира: Леонид Агутин, Мэтью Ли, Томас Невергрин, Екатерина Варнава.

Отличительная черта этих вечеров – меню высокой кухни. Лучшие шеф-повары топовых отелей и мишленовских ресторанов предложат гостям блюда, которые покорят даже взыскательных гурманов.

Певец и композитор Леонид Агутин, покоривший своим творчеством миллионы сердец, представит эксклюзивную программу, очаровывая романтическими хитами всех времен.

Новые и старые хиты, любимые песни, которые погружают в атмосферу любви и красоты – приготовьтесь подпевать наизусть таким хитам как «Мир зеленого цвета», «Хоп Хэй», «Остров», «Аэропорты» и другим.

Заказ билетов: OMNIYAT SUMMER BY BIG ART FESTIVAL

Леонид Агутин

Итальянский пианист-виртуоз, шоумен, вокалист, участник самых модных и топовых телевизионных шоу Италии и Европы — Мэтью Ли и его бэнд, также присоединятся с феерические шоу и подарят гостям вечера незабываемые впечатления.

Специальным гостем вечера станет еще один популярный певец и музыкант – Томас Невергрин. «Since You’ve Been Gone», «I Play for You», «Every Time» – эти и другие треки до сих пор звучат на танцполах всего мира и продолжают оставаться в топе лучших треков всех времен.

Ведущей этого незабываемого вечера станет обворожительная и неповторимая Екатерина Варнава. Актриса кино и театра, востребованная ведущая, комикесса, участница ярких шоу создаст невероятное настроение и атмосферу зажигательного летнего праздника.

Заказ билетов: OMNIYAT SUMMER BY BIG ART FESTIVAL