Матео Морнар: от инструктора до всемирно известного скульптора

Ныне, после успешной карьеры скульптора, Матео Морнар замахивается на широкомасштабные проекты, которые объединят в себе дома, рестораны, магазины, театры и музеи.

Ничто не предвещало ему стать скульптором, однако Матео Морнар занял достойное место среди современных мастеров. Его нетипичная биография, отмеченная изгнанием и долгим профессиональным путём до прихода в искусство, сформировала целеустремленного художника, который одновременно скромен и полон энтузиазма.

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Матео Морнар родился в 1946 году в Сплите, который тогда находился в бывшей Югославии (ныне — Хорватия). Его семья потеряла всё своё имущество, когда к власти пришел коммунистический режим. Семейный отель был закрыт, и семья переехала в более безопасное и стабильное место — Париж.

Во Франции его отец устроился работать на завод, а мать, врач по профессии, стала акушеркой. По словам Матео Морнара, интеграция прошла легко, особенно благодаря тому, что фабрика отца организовывала детям поездки в зимний лагерь отдыха в Нормандии. Там Матео выучил французский язык и несколько раз возвращался туда, пока в возрасте 16 лет ему не предложили стать инструктором. Матео согласился и в течение 10 лет продвигался по карьерной лестнице, став в итоге директором центра отдыха.

Путь к искусству

В возрасте 24 лет друг семьи, заметив тягу Матео к искусству, записал его в Высшую школу современного искусства. Несмотря на то что до этого Матео не занимался творчеством, его всегда привлекали художественные мастерские в лагерях отдыха.

Окончив школу, Матео начал работать в области оформления интерьеров и графического дизайна. Его творчество достигло таких высот, что он был приглашен оформить Дворец выставок в Ницце в ретро-стиле для автомобильной выставки 70-х годов. Впервые побывав на Лазурном берегу, Матео испытал настоящее озарение: «Когда я увидел Ниццу и ее окрестности, я сказал себе: «Я должен остаться здесь».

Он переехал в Вильфранш и вскоре начал разрабатывать плакаты и обложки для Société des Bains de Mer, Офиса по туризму Монако и Gazette de Monaco.

Первые шаги в скульптуре

Появление компьютеров произвело настоящую революцию в профессиональной среде Матео Морнара. Вдохновившись этим технологическим прорывом, в середине 90-х годов он решил радикально изменить свою жизнь и посвятить себя скульптуре. Его предыдущий опыт создания объемных моделей для архитекторов, магазинов и ярмарок дал ему прочную основу для работы с формами в пространстве.

«Вместо того чтобы делать рисунок в перспективе, я создавал объемную модель. Я помещал внутрь как можно больше деталей: маленькие лампочки, крошечные цветы… Часто я получал проект благодаря оригинальности презентации», — признается Матео Морнар.

Одно за другим его произведения становились частью монегасского пейзажа, пока ему не пришла в голову идея написать «Историю Князей Монако вместе с официальным фотографом Княжеского дворца Гаэтаном Люси (Gaétan Luci). Идея понравилась, и Дворец дал добро.

Князь Альбер II и Матео Морнар перед скульптурой «Белый медведь» © Матео Морнар

«Благодаря этой книге у меня появился шанс познакомиться с Князем Ренье. Когда я сказал ему, что полностью посвятил себя скульптуре, он ответил: «Матео, я буду следить за твоими успехами, буду приходить на твои выставки», — рассказывает Матео Морнар. Это был прекрасный способ оказаться в сфере софитов в самом начале карьеры.

Матео знал Князя Альбера II с детства, и после смерти Князя Ренье III новый правитель сказал ему: «Мой отец помогал Вам, и я продолжу эту традицию во всём, что вы делаете».

Переезд в Монако

Несмотря на тесные связи с Княжеством и его правителями Матео Морнар продолжал творить во Франции. Однако в 2012 году он вместе с сыном стали жертвами жестокого ограбления в его магазине на улице Смолетт в Ницце.

После этого нападения Князь Альбер II предложил скульптору переехать в Монако, чтобы обрести покой и тишину. Так Матео Морнар поселился на набережной Антуана I в мастерской площадью 250 м².

«На отдыхе» © Matéo Mornar

«Вы всегда черпаете вдохновение в ком-то»

Известный своими «полными» женскими статуями Матео вдохновлялся работами Антонуччио Вольти, который и побудил его посвятить свою жизнь скульптуре.

Для художника, которого князь Ренье III ласково называл «Мой маленький хорват», сравнение его скульптур с работами Фернандо Ботеро стало источником дружеского соперничества. В помещении, предоставленном Княжеством на набережной им. Альбера I, множество художников работают бок о бок. Матео Морнар, Фернандо Ботеро (Fernando Botero) и Мишель Обери (Michel Aubéry) стали для них творческими отцами.

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«Когда Ботеро ушел два года назад, мы с Мишелем Обери были очень опечалены. Мы — пожилые люди, которые там живут. Он был очень замкнутым, но всегда вежливым», — рассказывает Матео Морнар.

Эклектичные скульптуры

Изначально его стиль характеризовался женственными скульптурами, символизирующими материнство и защиту. Однако со временем его творчество претерпело значительные изменения, эволюционировав в сторону более актуальных и социально значимых произведений. Вдохновленный бессонницей и своими сновидениями, Матео Морнар начал создавать скульптуры животных, находящихся под угрозой исчезновения, таких как белые медведи и носороги. Эти работы призваны привлечь внимание общественности к необходимости защиты биоразнообразия и сохранения природы.

«Гимн жизни» Матео Морнар © Monaco Tribune / Тео Бриан

«Я осознал, что животные в мире очень страдают. Поэтому я сделал белых медведей, которые находятся под угрозой вымирания, и бедных носорогов, которым отрезают рога. Я создал дюжину больших скульптур с этими исчезающими видами животных».

Матео Морнар — плодовитый художник, его работы можно найти в садах, на площадях и улицах Лазурного берега. Скульптуры украшают пейзажи от Монако до парка Оливье в Рокбрюн-кап-Мартене, где находятся его самые масштабные произведения, включая гигантского шестиметрового Пегаса, Льва и Бегемота.

Бронзовая скульптура «Пегас» © Матео Морнар

© Матео Морнар

Крупные монументальные проекты

В последнее время Матео Морнар приступил к реализации новых монументальных проектов. Его цель — изменить визуальное восприятие зданий, которые во всем мире выглядят одинаково. Устав от однообразия и гонки небоскрёбов за высоту, он стремится создавать знаковые строения, которые будут выделяться своей уникальностью.

Одним из таких проектов является «Конь мира» — впечатляющее здание высотой 278 метров. Другим примером служит здание в виде слона высотой 314 метров, символизирующего мир, процветание и долголетие.

Главный проект Матео Морнара — здание в виде слона Матео Морнар

Матео Морнар полон идей и замыслов. Он разработал множество величественных проектов, объединяющих дома, театры, музеи, рестораны и магазины в одном пространстве.

Для воплощения этих грандиозных планов скульптор сотрудничает с архитектурным бюро Deverini, чтобы сделать реальностью эти фантастические и нестандартные проекты, резко контрастирующие с традиционными решениями.

Конь мира © Матео Морнар

Преемственность и готовность помочь

Матео Морнар не только выдающийся скульптор, но и человек, стремящийся делиться своим искусством. Он регулярно проводит время в отеле Fairmont, где открыл свой магазин и активно общается с посетителями.

Более того, каждую субботу он проводит занятия для группы «из двадцати человек от 10 до 92 лет».

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«Моя мечта — создать в Монако фонд, где бок о бок будут работать врачи, психологи, и профессионалы в области искусства и музыки, чтобы помогать тем, кто оказался на перепутье. Я хочу создать бесплатный центр, который поможет людям найти свой путь в жизни», — делится Морнар.

Его первая профессия, по сути, навсегда осталась вместе с ним. Матео Морнар продолжает делиться своей страстью к искусству с молодыми и пожилыми, помогая им обрести цель и направление в жизни.