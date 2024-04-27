Лукас Авалон: искусство трафаретов – от Монако до Бухареста

Живущий сегодня в своей студии в Румынии 30-летний художник начал свою карьеру в Княжестве 10 лет назад. Встреча с энтузиастом.

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«Я занялся искусством совершенно случайно.» Уроженец Монако Лукас Авалон не любил школьную скамью. В ранней юности он в свободное время занимался спортом, работал и мечтал создать свою марку одежды. Сегодня ему 33 года и широкая публика знает его не по текстилю, а по произведениям искусства – красочным портретам, которые он экспортирует по всему миру.

«В 21 год, когда я захотел создать мою первую марку одежды, я понял, что это очень трудно и что я не могу вложить достаточно средств, чтобы выпускать свои футболки», вспоминает художник. Молодому человеку, ценящему искусство, потребовался настоящий электрошок, чтобы пуститься в новую авантюру. Однажды вечером он посмотрел документальный фильм Бэнкси о художнике Брейнваш и его жизни до занятий стрит-артом. «Я понял, что искусством может заниматься каждый. Надо просто осмелиться, надо только начать и, как и во всем другом, чем больше времени ты проводишь в развитии своей техники, тем лучше она становится», рассказывает Лукас.

Первая экспозиция в Лондоне

Молодой человек – убежденный самоучка, он обращается к технике трафаретов, которая его интересует больше всего. С помощью вырезанных трафаретов художник может накладывать слои краски и текстуры друг на друга, создавая нужное ему изображение. «Я создаю трафареты из фотографий, которые я обрабатываю на компьютере. Я купил несколько художественных холстов и цветных аэрозолей, но поначалу результат был ужасный.» Тот, кто стремится к совершенству, принимает это как «персональный вызов» и проводит долгие часы в Youtube, изучая различные руководства, которые предлагает эта платформа. Успех оказался не за горами. Случай или судьба? Одну из картин Лукаса в сети Х (ранее Twitter) заметила английская художественная галерея. «Они хотят от меня шесть работ на выставку.»

© Lukas Avalon

В августе 2013 года галерея современного искусства Imitate Modern приглашает молодого монегаска на экспозицию Popped. «[Экспозиция представляет, прим. ред.] новых художников поп-культуры: Лукас Авалон из Монако занимается стрит-артом на холсте, отдавая дань таким легендарным персонажам, как Грейс Келли и Кейт Мосс», гласил информационный британский сайт более 10 лет назад.

Я хочу создавать связи с картинами у людей.

В то время творчество Лукаса было под влиянием стрит-арта и поп-арта. Он вносил в них новые, менее распространенный нотки. «С самого начала я использовал больше красок, шесть-семь различных сеток. Цвета были довольно броскими, я хотел, чтобы картина была не агрессивной глазу и в то же время изобразительной, одновременно роскошной и спокойной.» Художник хочет украшать интерьеры домов своих клиентов. «Я не занимаюсь шокирующим искусством. Вспоминаю свою первую экспозицию: картины вокруг сильно контрастировали с моими», улыбается он. Откуда взялась ориентация на портрет? «Я хочу создавать связи с картинами у людей.»

© Lukas Avalon

И эти связи налажены. После Лондона Лукас вернулся в Монако и вот уже 10 лет как получает заказ за заказом. Какое-то время ему помогал агент, и Лукас увидел свои работы в коллекциях со всего мира, от Ливана до Великобритании. Он работает у себя дома, в Княжестве, потом несколько лет в студии в Болье до 2019 года.

Художник понемногу обустраивается в местном пейзаже и хочет внести свою лепту в работу ассоциаций. «Я всегда хотел помочь им своим творчеством». Несколько месяцев назад его работы были проданы в пользу ассоциации Fight Aids Monaco, и по очень особому поводу. «Это было очень трогательно, может быть, это было самое значимое, что я мог сделать», вспоминает Лукас. Продажа проходила в рамках Бала столетия, особого вечера в память о Князе Ренье III в присутствии княжеской семьи. 5 работ художника позволили собрать более 40 000 евро.

Лукас Авалон рядом с Князем Альбером II и Камий Готтлиб на Балу столетия. © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger)

Над приглашенными – три выставленные на продажу портрета Князя Ренье III, написанные Лукасом Авалоном. © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger)

А за 10 лет до этого он наладил связи с монакской ассоциацией, основанной принцессой Стефанией. «Я написал большой портрет Княгини Грейс к аукциону в пользу ассоциации. Он позволил собрать 21 000 евро, я был очень горд», вспоминает Лукас. А между тем художник также участвовал в аукционе, организованном International School of Monaco и помог собрать 31 000 евро, а также в благотворительных мероприятиях, организованных ассоциацией BeSafe, созданной Камий Готтлиб. «Я дал несколько работ, которые затем разыгрывались в лотерее, чтобы собрать средства». Он серьезно относится к деятельности этой ассоциации. «Я потерял несколько друзей и знакомых из-за вождения в нетрезвом виде и я сожалею, что эта проблема все так же насущна сегодня» признается он, ссылаясь на недавнюю смертельную аварию студентов IUM.

2013 год – принцесса Стефания и Полин Дюкрюе с картиной Лукаса Авалона. Все права защищены

Сегодня Лукас Авалон работает в Бухаресте, в огромном помещении, где его ежедневные идеи оживают на холсте. «Я бы и хотел остаться в Монако, но мне надо было освободить мою креативность.» Помимо своей студии в Болье, художник всегда работал дома, в Княжестве. Он не мог продолжать работать в таких условиях, как по практическим соображениям, так и по соображениям охраны здоровья, потому что долго работать с аэрозолями – опасно.

Встал вопрос о помещении в Монако. Он возникал у художника несколько раз. «Я несколько раз делал запросы, но они не увенчались успехом», рассказывает он. С начала своей карьеры и до прошлого года Лукас хотел занять одну из студий, принадлежащих государству, над Conscientiae, ранее Stars’N’Bars. По принципу кандидатур помещения выделяются художникам на определенный срок. Это было большое разочарование для монегаска, который много лет подавал свою кандидатуру. «В конце концов я уехал, и моя жизнь изменилась. Я чувствую возможность процветать и развивать мое творчество.»

Сегодня Лукас занимается своими выставками, которые он наметил в Румынии и в Монако. «Я хотел бы, чтобы люди из одной страны приезжали в другую. Я люблю обе эти прекрасные страны и хотел бы, чтобы люди лучше их узнали», планирует он. Спустя 10 лет мысль о создании собственной марки одежды его так и не покинула. Он также мечтает создать вокруг себя команду и, может быть, в один прекрасный день стать художественным руководителем собственной структуры.

Mr OneTeas, творчество на службе благих дел