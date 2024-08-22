U Cavagnëtu: традиционный монегасский пикник возвращается этой осенью

Прилавок со знаменитой соккой в прошлом году © Все права защищены

Княжество готовится вновь отпраздновать одну из своих самых любимых традиций: ежегодный пикник U Cavagnëtu, предназначенный исключительно для монегасков, их супругов и детей. Это долгожданное событие состоится в субботу, 7 сентября, в самом сердце Парка им. Принцессы Антуанетты.

Парк откроет свои двери в 17:15, встречая гостей, которые должны будут предъявить удостоверение личности — это необходимо, чтобы сохранить уютную и семейную атмосферу мероприятия. В 18:20 на спортивной площадке парка Terrain Omnisports начнется месса, которая официально даст старт празднику.

Pеклама

После церемонии участники соберутся на пикник, где их будет сопровождать традиционная музыка в исполнении хора U Cantin d’A Roca. Любителей джаза порадует выступление квартета под руководством Лионеля Водано, преподавателя Академии Ренье III.

© Все права защищены

Новинка 2024 года

В этом году U Cavagnëtu порадует гостей новой особенностью — большим живым балом, который пройдет с 20:30 до 22:30 на площадке Terrain Omnisports. Это отличная возможность для монегасков продолжить вечер в атмосфере веселья и танцев.

Полезная информация

Чтобы сделать участие в мероприятии максимально удобным, мэрия предусмотрела несколько мер: монегаски смогут бесплатно пользоваться автобусами и парковкой в Экзотическом саду, предъявив удостоверение личности или приглашение.

Однако подготовка к мероприятию потребует временных изменений в расписании работы парка. С понедельника, 2 сентября, по среду, 11 сентября 2024 года, Парк Принцессы Антуанетты будет закрыт для посетителей, за исключением отдельных зон. Cabanon des Jeux, расположенный в нижней части парка, будет открыт как обычно, за исключением дня пикника, а поле для мини-гольфа не будет работать 7, 8 и 9 сентября.

Джазовый фестиваль в Ницце-2024: классика, которая идёт в ногу со временем