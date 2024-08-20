Джазовый фестиваль в Ницце-2024: классика, которая идёт в ногу со временем

Фестиваль, которому уже 76 лет, вновь возвращается этим летом. Представляем вам программу предстоящего мероприятия.

Легендарный джазовый фестиваль в Ницце теперь называется Nice Jazz Fest, что подчеркивает его стремление идти в ногу со временем. В этом году впервые появятся Детский клуб и Комеди Клаб. Как и прежде, любители классического джаза смогут насладиться выступлениями в Театре де Вердюр, а поклонники более современных жанров — на площади Массена.

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Уже на этой неделе, с 20 по 23 августа, фестиваль вновь объединит как истинных ценителей джаза, так и тех, кто просто хочет насладиться живой музыкой и окунуться в неповторимую атмосферу праздника.

Зажигательный состав хедлайнеров

Программа 2024 года обещает порадовать разнообразием и привлечь любителей музыки самых разных вкусов. Здесь будут и признанные легенды, и молодые звёзды, и смелые новаторы — настоящий музыкальный праздник для всех.

Культовая фигура хип-хопа и сын джазового музыканта Nas отметит 30-летие своего дебютного альбома, а Jungle поднимут настроение своей уникальной смесью фанка и диско. Поклонники классического джаза также не останутся разочарованными: их ждут выступления таких мастеров, как Монти Александр и Альфредо Родригес.

Праздничная и жизнерадостная атмосфера

Помимо музыки, фестиваль подарит настоящее ощущение праздника. Как всегда, будет работать фестивальная деревня, где можно будет попробовать местные деликатесы.

Детский клуб, рассчитанный на детей от 4 до 10 лет, предоставит малышам увлекательное музыкальное развлечение, пока родители наслаждаются вечерними выступлениями.

В Ницце выставлены шедевры импрессиониста Берты Моризо

Комеди Клаб добавит в атмосферу фестиваля юмора — между концертами можно будет от души посмеяться и настроиться на нужный лад.

Кроме того, по всему городу будут проходить различные мероприятия, о которых можно узнать на официальном сайте Nice Jazz Fest.

Подробности:

Программа Nice Jazz Fest 2024 по дням: