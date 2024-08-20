Джазовый фестиваль в Ницце-2024: классика, которая идёт в ногу со временем
Фестиваль, которому уже 76 лет, вновь возвращается этим летом. Представляем вам программу предстоящего мероприятия.
Легендарный джазовый фестиваль в Ницце теперь называется Nice Jazz Fest, что подчеркивает его стремление идти в ногу со временем. В этом году впервые появятся Детский клуб и Комеди Клаб. Как и прежде, любители классического джаза смогут насладиться выступлениями в Театре де Вердюр, а поклонники более современных жанров — на площади Массена.
Уже на этой неделе, с 20 по 23 августа, фестиваль вновь объединит как истинных ценителей джаза, так и тех, кто просто хочет насладиться живой музыкой и окунуться в неповторимую атмосферу праздника.
Зажигательный состав хедлайнеров
Программа 2024 года обещает порадовать разнообразием и привлечь любителей музыки самых разных вкусов. Здесь будут и признанные легенды, и молодые звёзды, и смелые новаторы — настоящий музыкальный праздник для всех.
Культовая фигура хип-хопа и сын джазового музыканта Nas отметит 30-летие своего дебютного альбома, а Jungle поднимут настроение своей уникальной смесью фанка и диско. Поклонники классического джаза также не останутся разочарованными: их ждут выступления таких мастеров, как Монти Александр и Альфредо Родригес.
Праздничная и жизнерадостная атмосфера
Помимо музыки, фестиваль подарит настоящее ощущение праздника. Как всегда, будет работать фестивальная деревня, где можно будет попробовать местные деликатесы.
Детский клуб, рассчитанный на детей от 4 до 10 лет, предоставит малышам увлекательное музыкальное развлечение, пока родители наслаждаются вечерними выступлениями.
Комеди Клаб добавит в атмосферу фестиваля юмора — между концертами можно будет от души посмеяться и настроиться на нужный лад.
Кроме того, по всему городу будут проходить различные мероприятия, о которых можно узнать на официальном сайте Nice Jazz Fest.
Подробности:
Программа Nice Jazz Fest 2024 по дням:
- Вторник, 20 августа: Wasia Project, Dabeull Live Band, Nas, Луи Матют, Thee Sacred Souls, Isaiah Collier & The Chosen Few.
- Среда, 21 августа: Джордан Рэйки, Омах Лэй, Jungle, Стелла Коул, Альфредо Родригес, Кенни Гарретт.
- Четверг, 22 августа: Жюльен Гранель, Самфа, Phoenix, Арно Дольмен и Le Vitygroove, Тео Кроукер, Монти Александер.
- Пятница, 23 августа: Rejjie Snow, MEUTE, Yamê, Карин Гиок Тюрам, Леон Фаль, Джон Клири Jon Cleary и The Absolute Monster Gentlemen.