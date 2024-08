Nice Jazz Fest 2024 : Un grand classique qui s’adapte à son époque

Après 76 ans d’existence, le festival revient de nouveau cet été. Découvrez le programme !

Le mythique Nice Jazz Festival a changé de nom pour le Nice Jazz Fest!. Une légère modification pour montrer que le festival évolue. Kid’s Club et Comedy Club font leur entrée. Comme les années précédentes, les puristes se retrouveront au Théâtre de Verdure quand les fans d’artistes à la mode seront sur la place Masséna.

Publicité

Cette semaine, du 20 au 23 août, mélomanes et curieux se donnent rendez-vous pour vibrer au rythme des plus grands artistes.

Un line-up qui fait swinguer

Cette édition 2024 a mis les petits plats dans les grands pour satisfaire tous les goûts. Des légendes du genre aux talents émergents, en passant par les artistes les plus avant-gardistes, le programme est riche et éclectique.

Nas, figure emblématique du rap et fils d’un musicien de jazz, vient fêter les 30 ans de son premier album, tandis que Jungle, avec son mélange de funk et de disco, mettra le feu sur scène. Les amateurs de jazz plus traditionnel ne seront pas en reste avec des performances signées par Monty Alexander et Alfredo Rodriguez.

Une ambiance festive et drôle

Au-delà des concerts, c’est toute une ambiance festive qui devrait régner sur le festival. Il accueillera bien évidemment un village pour se restaurer avec des spécialités locales.

Un Kid’s Club a également été annoncé, offrant aux plus jeunes, de 4 à 10 ans, une initiation ludique à la musique pendant que les parents feront la fête pendant toute la durée des concerts.

Concert, afterwork, théâtre… Le merveilleux Château de Crémat s’anime cet été

Un comedy club sera également présent au sein du village pour profiter d’une tranche de rire entre deux concerts et se mettre dans l’ambiance en amont.

Sans oublier les divers évènements qui se dérouleront dans toute la ville et à retrouver sur le site du NJF.

Dans le détail :

Pour les plus curieux, voici un aperçu du programme détaillé du Nice Jazz Fest 2024 :