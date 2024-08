Concert, afterwork, théâtre… Le merveilleux Château de Crémat s’anime cet été

Voici les événements à ne pas manquer au mois d’août au Château de Crémat.

Sur les hauteurs de Nice se dresse une bastide à l’architecture néo-toscane et à la vue imprenable sur les alentours : le Château de Crémat. Lieu viticole et culturel incontournable de la Côte d’Azur, il offre un cadre exceptionnel pour des concerts, spectacles et événements grand public tout au long de l’année.

Publicité

Après avoir fait vibrer les spectateurs avec un trio ténors et un récital de compositeurs russes en juillet, de nouveaux rendez-vous incontournables sont prévus pour la fin de l’été. Il sera par exemple possible de se détendre sur une des terrasses vues mer et montagne lors d’afterworks inoubliables ou lors de soirées-concert et dégustation.

Une programmation riche et variée

Le 18 août prochain, le vignoble accueillera un concert de musique cubaine avec le groupe « Latin Clan » composé de sept musiciens internationaux. Des food-trucks seront à retrouver sur place et un verre de vin sera offert à l’achat d’un billet.

Quelques jours plus tard, le 27 août, c’est le « T’choup Summer Fest » qui aura lieu dans ce lieu prestigieux. Il débutera par un concert avant de laisser place à six humoristes à l’univers unique pour un spectacle de 1h30. Une soirée placée sous le signe du rire !

Le jeudi 29 août, le Château de Crémat mettra en lumière un concert caritatif au profit de l’association A4 Autisme qui vient en aide aux personnes autistes ou présentant un trouble du spectre autistique et à leur famille.

Embarquez pour un voyage aux paysages à couper le souffle avec le Train des Merveilles

La saison estivale du Château de Crémat se clôturera avec une représentation exceptionnelle de la pièce « La Méprise » de Marivaux par le Théâtre National de Nice, le 3 septembre 2024. Ou comment finir en beauté !