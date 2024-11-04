Верхолазы Монако: воздушный балет садовников, стражей княжеского дворца

Они втроём без всяких химикатов ухаживают за дворцовыми стенами, чтобы сохранить свое здоровье и окружающую среду.

Дважды в год в Монако проходит особое представление, но не на сценах оперы Монте-Карло, а в воздухе, на стенах Княжеского дворца. 3 ноября издание Paris Match заинтересовалось верхолазами, которые пропалывают стену княжеского дворца.

Pеклама

Журналист Пьеррик Же описывает «головокружительную работу» Жозе, Ромена и Сидали «на высоте нескольких десятков метров над Средиземным морем». Все трое работают в Монакской компании высотных работ (EMTA), «охраняя драгоценное наследие».

Натуральный уход за княжеским домом

В шлемах, с альпинистской оснасткой, они вручную удаляют сорняки, мох и плющ, пристроившиеся на стене. Никакие химикаты не используются на стенах княжеского дворца, в котором проживают Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их дети, наследный принц Жак и принцесса Габриэлла.

Над Средиземным морем верхолазам, безусловно, открывается великолепный вид. У их ног – и Монако, и синее море Лазурного берега, а над ними – старейший квартал Княжества и княжеский дворец, в котором на протяжении всего года работает более 130 сотрудников. Будь то слесари, интенданты, сантехники или прачки, – все они «усердно совершенствуют это исключительное место».