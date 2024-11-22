Вилла Бельвю: скромная история первого казино Монако

До обустройства в Монте-Карло казино располагалось в квартале Ля Кондамин.

В нескольких шагах от железнодорожного вокзала Монако, в конце небольшой аллеи в Ля Кондамин, на улице Гримальди, 49 стоит вилла Бельвю. Этот небольшой особняк, в котором сегодня гнездятся жилые квартиры, часто остаётся незамеченным туристами, спашащими ознакомиться с Монако. Однако оно хранит тайну необыкновенной истории, которая озолотила Княжество – истории первого казино Монако. До того, как квартал Монте-Карло стал символом роскоши и азартных игр, именно здесь Монако сделало первые ставки на светлое будущее.

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Скромный, но амбициозный проект

В 1856 году, в Монако, ещё далёком от сегодняшней бурной жизни, князь Флорестан I, вдохновлённый княгиней Каролиной, принял смелое решение – разрешить открытие казино для пополнения княжеской казны. В то время Монако только что потеряло значительную часть своей территории в результате отделения Ментона и Рокбрюна в 1848 году, что поставило Княжество в деликатную экономическую ситуацию.

Вдохновлённый аналогичными инициативами в Европе, князь Флорестан надеялся, что игровой зал привлечет посетителей и будет способствовать развитию местной экономики. Место было быстро найдено: вилла Бельвю (она также называлась виллой Коломб, когда была отстроена в 1852 году), одна из первых построек в квартале Ля Кондамин. Суверенным указом от 26 апреля 1856 года реализация проекта была поручена двум парижским журналистам – Альберу Оберу и Леону Ланглуа.

© Луиджи Кретт (Luigi Crette) – Архивы Монакского дворца – IAM

По данным Монегасских анналов они должны были открыть «зал для игр, концертов и других развлечений. (…) в обмен на четверть прибыли этого заведения с минимальной гарантией 25 000 франков». Контракт также предусматривал «строительство отелей и вилл, типографии, выпускающей газету не реже одного раза в неделю, налаживание морского и железнодорожного сообщения между Монако и Ниццей», а также обустройство порта.

Трудный дебют

Несмотря на исходные амбиции, это первое казино изо всех сил пыталось стать прибыльным, а требования, вероятно, были слишком обременительны. Вдали от основных путей сообщения того времени, казино не смогло привлечь внимание туристов. Ля Кондамин – сегодня популярный и оживленный квартал – тогда не имел ни имиджа, ни инфраструктуры, необходимой для того, чтобы конкурировать с другими европейскими направлениями.

Все о кварталах Монако

Всего через год журналисты продали свои акции Огюстену Фроссару из Лиллебонна, который через несколько месяцев продал их Пьеру-Огюсту Давалю. Он-то и решил перенести казино, которому тогда было всего три года (1858 г.), на дворцовую площадь, в Отель де Рюсси.

Учитывая успех казино, здание быстро оказалось слишком тесным, и понадобилось место попросторнее. Так в 1863 году родилось Казино Монте-Карло благодаря Франсуа Блану, взявшему на себя бразды правления проектом. Казино расположено в стратегическом месте, которое известно сегодня и которое открывает захватывающие панорамы и более простой доступ, особенно после прокладки под ним железнодорожного полотна в 1868 году.

Открытка Казино 20 века © Жан-Поль Баскуль

Наследие и обновление

Сегодня вилла Бельвю остается тайным свидетелем малоизвестного прошлого. Казино Монте-Карло продолжает привлекать к себе всё большее внимание, но первое игорное заведение Княжества также заслуживает своего места в истории. Именно там, в этом скромном здании, Монако сделало ставки на свое светлое будущее.

Как на открытке: Казино и его площадь