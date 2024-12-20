Тарзанка, верёвочная трасса, альпинистские стены… Спортивная деревня возвращается в Монако!
После оглушительного успеха своего первого мероприятия в прошлом году Спортивная деревня с триумфом возвращается в Монако. С пятницы 20 декабря 2024 года по воскресенье 5 января 2025 года любители острых ощущений смогут встретиться на южном причале порта Эркюль, чтобы насладиться уникальными впечатлениями от Княжества.
Среди самых популярных аттракционов – три полосы препятствий по мотивам знаменитой телевизионной игры Ninja Warrior – завоюют интерес и детей, и взрослых. Спортивный дух будет с вами в соревнованиях, где придётся продемонстрировать ловкость и скорость.
Самые смелые смогут попытать свои силы на 180-метровой тарзанке, которая позволит им пролететь над дорогой к бассейну с самой высокой вышки для прыжков воду водного стадиона «Ренье-III».
Открытая для всех Спортивная деревня – настоящее место отдыха и амбиций. Проверьте свои таланты в альпинизме, ловкость на верёвочной трассе или свою отвагу в воздухе на тарзанке – это мероприятие очарует и семьи, и компании друзей.
Полезная информация:
- Адрес: Южный причал Порта Монако
- Даты: С 20 декабря 2024 г. по 5 января 2025 г.
- Цены и расписание – на сайте мэрии Монако