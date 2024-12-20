Про Монако
Monaco Tribune Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Monaco Tribune Справочник - КультураКультура
Monaco Tribune Справочник - МероприятияМероприятия
Monaco Tribune Справочник - Местная информацияМестная информация
Monaco Tribune Справочник - Монако в миреМонако в мире
Monaco Tribune Справочник - ОтдыхОтдых
Monaco Tribune Справочник - СпортСпорт
Monaco Tribune Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Коротко

Тарзанка, верёвочная трасса, альпинистские стены… Спортивная деревня возвращается в Монако!

Автор: Anaïs Riu
Опубликовано 20 декабря 2024
Развлекательная и спортивная площадка в самом центре волшебной Рождественской деревни предлагает развлечения для всех возрастов, от 3 лет © Мэрия Монако
Автор: Anaïs Riu
- 20 декабря 2024

После оглушительного успеха своего первого мероприятия в прошлом году Спортивная деревня с триумфом возвращается в Монако. С пятницы 20 декабря 2024 года по воскресенье 5 января 2025 года любители острых ощущений смогут встретиться на южном причале порта Эркюль, чтобы насладиться уникальными впечатлениями от Княжества.

Среди самых популярных аттракционов – три полосы препятствий по мотивам знаменитой телевизионной игры Ninja Warrior – завоюют интерес и детей, и взрослых. Спортивный дух будет с вами в соревнованиях, где придётся продемонстрировать ловкость и скорость.

Pеклама »
Pеклама

Самые смелые смогут попытать свои силы на 180-метровой тарзанке, которая позволит им пролететь над дорогой к бассейну с самой высокой вышки для прыжков воду водного стадиона «Ренье-III».

Открытая для всех Спортивная деревня – настоящее место отдыха и амбиций. Проверьте свои таланты в альпинизме, ловкость на верёвочной трассе или свою отвагу в воздухе на тарзанке – это мероприятие очарует и семьи, и компании друзей.

Полезная информация:

Pеклама »
  • Адрес: Южный причал Порта Монако
  • Даты: С 20 декабря 2024 г. по 5 января 2025 г.
  • Цены и расписание – на сайте мэрии Монако
© Мэрия Монако

Рождественский парад Fiat 500 по улицам Монако