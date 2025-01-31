Гран-тур в современном прочтении. Hotel de la Ville – новый эталон стиля в Риме со своим изумительным Café Ginori
В городе, где история шепчет из каждого уголка, Hotel de la Ville смело переосмысливает дух Гран-тура для современного путешественника.
Этот дворец XVIII века, расположенный на вершине Испанской лестницы, словно жемчужина в архитектурной тиаре Рима, был превращен в шедевр современной роскоши, и теперь в нем находится самое обсуждаемое новое заведение города: Café Ginori, где итальянское искусство сочетается с кулинарным мастерством.
Аристократическая резиденция с богатой историей
Занимая, пожалуй, самый завидный адрес в Риме на Via Sistina, Hotel de la Ville служит свидетельством нестареющего романа города со стилем и утонченностью. Дворец XVIII века, вновь открывший свои двери в 2019 году после масштабной реновации, имеет идеальное расположение — всего три минуты спуска по Испанской лестнице приводят вас в сердце исторического центра Рима, а прямо за отелем раскинулись тихие сады Виллы Боргезе.
Номера: где история сочетается с современностью
Внутри итальянский архитектор Томмазо Циффер (Tommaso Ziffer) и директор по дизайну компании Ольга Полицци (Olga Polizzi) создали нечто поистине особенное. 104 номера и люкса с живописным внутренним двором в самом сердце отеля представляют собой мастерское сочетание прошлого и настоящего, где неоклассические и античные мотивы гармонично переплетаются с современным комфортом. Дизайн отеля отдает дань эпохе Гран-тура, когда европейские аристократы и буржуазия приезжали в Рим как часть своего образования и воспитания. Самыми желанными, несомненно, являются три гламурных люкса на верхнем этаже — Canova, Roma и De La Ville — каждый из которых открывает захватывающие виды на терракотовые крыши Вечного города.
Кулинарное путешествие: где фарфор встречается с гастрономией
Открытие Café Ginori в декабре 2024 года знаменует новую главу в гастрономической жизни Рима. Это не просто еще один ресторан при отеле — это изысканный синтез кулинарного искусства и исторического итальянского ремесла. Ресторан, в котором находится бутик с изысканным фарфором Ginori 1735, является праздником как для глаз, так и для вкуса.
Во главе этого ресторана стоит легендарный Фульвио Пьеранджелини (Fulvio Pierangelini), креативный директор по гастрономии Rocco Forte Hotels. Его путь от разнорабочего, ночного носильщика и инструктора по парусному спорту до самого признанного шеф-повара Италии так же увлекателен, как и его авторское меню. Он даже работал в Мужене на Лазурном берегу под руководством Роже Верже (Roger Vergé), одного из ведущих шеф-поваров XX века.
Новое кафе предлагает три сервиса в течение дня, где такие блюда, когда можно попробовать такие блюда как скампи с карамелизированным манго Sciacca и Cacio e pepe с омаром, подчеркивающие талант Пьеранджелини переосмысливать классику с современным вкусом.
Декор сам по себе рассказывает историю, а знаковые узоры Ginori 1735 переплетаются во всем пространстве. От обоев «Oriente Italiano» до вышитых тканей, украшающих подушки и стулья, — каждая деталь создает атмосферу, одновременно изысканную и гостеприимную.
Но кулинарное совершенство простирается за пределы нового кафе. Каждое заведение в отеле предлагает свой собственный уникальный опыт. Ресторан Mosaico предлагает переосмысленную итальянскую классику, которая кажется одновременно знакомой и оригинальной. Бар Julep известен своей авангардной миксологией, а на террасе Cielo можно устроить самый романтичный аперитив на закате в Риме.
Обитель спокойствия: спа-услуги Irene Forte
Спа-салон Irene Forte с сицилийской тематикой — это 550-метровый оазис спокойствия, предлагающий опыт, выходящий за рамки типичных спа-процедур. В спа-комплексе пять одноместных процедурных кабинетов и двухместный люкс, специально предназначенный для грязевых ритуалов Расул, а также обширная термальная зона, которая по роскоши, если не по размеру, может соперничать с древними банями Рима. Оздоровительные процедуры прекрасно дополняют изысканную атмосферу отеля, обеспечивая спокойное уединение после дня, проведенного на шумных улицах Рима.
Отель Rocco Forte
Являясь частью престижной коллекции отелей Rocco Forte Hotels, Hotel de la Ville воплощает стремление группы к созданию уникальных объектов, которые отражают сущность места, где они расположены, поддерживая при этом исключительные стандарты роскоши и сервиса. Отель воплощает видение сэра Рокко Форте о современном роскошном гостеприимстве — том, что чтит историю, одновременно принимая современную утонченность.
Кафе Ginori стало, пожалуй, идеальным воплощением этой философии, объединив трехвековое художественное мастерство Ginori и современный подход Rocco Forte к роскоши. Это сочетание кажется одновременно вневременным и абсолютно современным — как и сам Рим.
Практическая информация
Стоимость проживания в Hotel de la Ville Rome начинается от 1200 евро за ночь, включая завтрак. EasyJet предлагает прямые рейсы из Ниццы в Рим от 40 евро, а ITA Airways — прямые рейсы туда и обратно от 120 евро.
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