Гран-тур в современном прочтении. Hotel de la Ville – новый эталон стиля в Риме со своим изумительным Café Ginori

В городе, где история шепчет из каждого уголка, Hotel de la Ville смело переосмысливает дух Гран-тура для современного путешественника.

Этот дворец XVIII века, расположенный на вершине Испанской лестницы, словно жемчужина в архитектурной тиаре Рима, был превращен в шедевр современной роскоши, и теперь в нем находится самое обсуждаемое новое заведение города: Café Ginori, где итальянское искусство сочетается с кулинарным мастерством.

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Аристократическая резиденция с богатой историей

Занимая, пожалуй, самый завидный адрес в Риме на Via Sistina, Hotel de la Ville служит свидетельством нестареющего романа города со стилем и утонченностью. Дворец XVIII века, вновь открывший свои двери в 2019 году после масштабной реновации, имеет идеальное расположение — всего три минуты спуска по Испанской лестнице приводят вас в сердце исторического центра Рима, а прямо за отелем раскинулись тихие сады Виллы Боргезе.

Внутренний двор © Rocco Forte Hotels Типография Julep © Rocco Forte Hotels

Номера: где история сочетается с современностью

Внутри итальянский архитектор Томмазо Циффер (Tommaso Ziffer) и директор по дизайну компании Ольга Полицци (Olga Polizzi) создали нечто поистине особенное. 104 номера и люкса с живописным внутренним двором в самом сердце отеля представляют собой мастерское сочетание прошлого и настоящего, где неоклассические и античные мотивы гармонично переплетаются с современным комфортом. Дизайн отеля отдает дань эпохе Гран-тура, когда европейские аристократы и буржуазия приезжали в Рим как часть своего образования и воспитания. Самыми желанными, несомненно, являются три гламурных люкса на верхнем этаже — Canova, Roma и De La Ville — каждый из которых открывает захватывающие виды на терракотовые крыши Вечного города.

Спальня полулюкса Контрокампо © Rocco Forte Hotels

Гостиная в спальне полулюкса © Rocco Forte Hotels

Кулинарное путешествие: где фарфор встречается с гастрономией

Открытие Café Ginori в декабре 2024 года знаменует новую главу в гастрономической жизни Рима. Это не просто еще один ресторан при отеле — это изысканный синтез кулинарного искусства и исторического итальянского ремесла. Ресторан, в котором находится бутик с изысканным фарфором Ginori 1735, является праздником как для глаз, так и для вкуса.

© Rocco Forte Hotels Качио э пепе с омаром © Rocco Forte Hotels

Во главе этого ресторана стоит легендарный Фульвио Пьеранджелини (Fulvio Pierangelini), креативный директор по гастрономии Rocco Forte Hotels. Его путь от разнорабочего, ночного носильщика и инструктора по парусному спорту до самого признанного шеф-повара Италии так же увлекателен, как и его авторское меню. Он даже работал в Мужене на Лазурном берегу под руководством Роже Верже (Roger Vergé), одного из ведущих шеф-поваров XX века.

Фульвио Пьеранджелини © Rocco Forte Hotels

Новое кафе предлагает три сервиса в течение дня, где такие блюда, когда можно попробовать такие блюда как скампи с карамелизированным манго Sciacca и Cacio e pepe с омаром, подчеркивающие талант Пьеранджелини переосмысливать классику с современным вкусом.

Декор сам по себе рассказывает историю, а знаковые узоры Ginori 1735 переплетаются во всем пространстве. От обоев «Oriente Italiano» до вышитых тканей, украшающих подушки и стулья, — каждая деталь создает атмосферу, одновременно изысканную и гостеприимную.

© Rocco Forte Hotels © Rocco Forte Hotels

Но кулинарное совершенство простирается за пределы нового кафе. Каждое заведение в отеле предлагает свой собственный уникальный опыт. Ресторан Mosaico предлагает переосмысленную итальянскую классику, которая кажется одновременно знакомой и оригинальной. Бар Julep известен своей авангардной миксологией, а на террасе Cielo можно устроить самый романтичный аперитив на закате в Риме.

Обитель спокойствия: спа-услуги Irene Forte

Спа-салон Irene Forte с сицилийской тематикой — это 550-метровый оазис спокойствия, предлагающий опыт, выходящий за рамки типичных спа-процедур. В спа-комплексе пять одноместных процедурных кабинетов и двухместный люкс, специально предназначенный для грязевых ритуалов Расул, а также обширная термальная зона, которая по роскоши, если не по размеру, может соперничать с древними банями Рима. Оздоровительные процедуры прекрасно дополняют изысканную атмосферу отеля, обеспечивая спокойное уединение после дня, проведенного на шумных улицах Рима.

Ресторан Mosaico © Rocco Forte Hotels

Отель Rocco Forte

Являясь частью престижной коллекции отелей Rocco Forte Hotels, Hotel de la Ville воплощает стремление группы к созданию уникальных объектов, которые отражают сущность места, где они расположены, поддерживая при этом исключительные стандарты роскоши и сервиса. Отель воплощает видение сэра Рокко Форте о современном роскошном гостеприимстве — том, что чтит историю, одновременно принимая современную утонченность.

Кафе Ginori стало, пожалуй, идеальным воплощением этой философии, объединив трехвековое художественное мастерство Ginori и современный подход Rocco Forte к роскоши. Это сочетание кажется одновременно вневременным и абсолютно современным — как и сам Рим.

Практическая информация

Стоимость проживания в Hotel de la Ville Rome начинается от 1200 евро за ночь, включая завтрак. EasyJet предлагает прямые рейсы из Ниццы в Рим от 40 евро, а ITA Airways — прямые рейсы туда и обратно от 120 евро.

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