Il nuovo Grand Tour: dentro l’hotel più elegante di Roma e il suo Café Ginori

In una città che trasuda storia da ogni angolo, l’Hotel de la Ville incarna lo spirito del Grand Tour per il viaggiatore moderno.

Arroccato in cima a Piazza di Spagna come un gioiello della corona architettonica di Roma, questo palazzo del XVIII secolo è stato trasformato in un capolavoro del lusso contemporaneo e ora ospita la novità più chiacchierata della città: Il Café Ginori, dove l’arte italiana incontra l’eccellenza culinaria.

Pubblicità

Un edificio dell’aristocrazia con una storia da raccontare

Situato in quello che sembrerebbe essere l’indirizzo più invidiabile di Roma, Via Sistina, l’Hotel de la Ville è una testimonianza dell’amore sempiterno della città per lo stile e la raffinatezza. Il palazzo del XVIII secolo, che ha riaperto nel 2019 dopo un’ambiziosa ristrutturazione, non potrebbe trovarsi in una posizione migliore: una passeggiata di soli tre minuti lungo Piazza di Spagna vi porterà nel cuore del centro storico di Roma, mentre i tranquilli giardini di Villa Borghese si trovano proprio dietro l’hotel.

Cortile © Rocco Forte Hotels Sala stampa Julep © Rocco Forte Hotels

Le stanze: una combinazione di storia e stile contemporaneo

All’interno, l’architetto italiano Tommaso Ziffer e Olga Polizzi, Director of Design dell’azienda, hanno creato qualcosa di veramente unico. Le 104 camere e suite, con una vivace piazza nel cuore dell’hotel, uniscono alla perfezione passato e presente, dove motivi neoclassici e antichi danzano a braccetto con il comfort contemporaneo. Il design rende omaggio all’epoca del famoso Grand Tour, quando aristocratici e nobili europei venivano a Roma come parte del loro rito educativo di passaggio. Le camere più ambite sono senza dubbio le tre affascinanti suite all’ultimo piano – Canova, Roma e De La Ville – che offrono ciascuna una splendida vista sui tetti in terracotta della Città Eterna.

Junior Suite Controcampo © Rocco Forte Hotels

Zona giorno Suite Roma © Rocco Forte Hotels

Un viaggio culinario tra porcellana e gusti raffinati

L’inaugurazione, a dicembre 2024, del Café Ginori segna un nuovo capitolo nella scena gastronomica di Roma. Non si tratta del ristorante di un albergo come tanti, ma della sofisticata fusione tra arte culinaria e artigianato storico italiano. Il ristorante, che dispone anche di un negozio sapientemente curato in cui trovare le squisite porcellane di Ginori 1735, è un piacere per gli occhi e per il palato.

© Rocco Forte Hotels Cacio e pepe con aragosta © Rocco Forte Hotels

Alla guida di questa impresa culinaria c’è il leggendario Fulvio Pierangelini, Creative Director of Food dei Rocco Forte Hotels. Il suo percorso lavorativo, da manovale a portiere di notte, istruttore di vela e infine chef più famoso d’Italia, è affascinante tanto quanto i suoi menù innovativi. Ha persino lavorato a Mougins, in Costa Azzurra, sotto la guida di Roger Vergé, uno dei più grandi chef del XX secolo.

Fulvio Pierangelini © Rocco Forte Hotels

Nel corso della giornata, il nuovo “Café” offre tre esperienze culinarie distinte, con piatti iconici come gli Scampi con mango di Sciacca caramellato e la Cacio e pepe con aragosta che evidenziano il talento di Pierangelini nel reinterpretare i classici con un tocco contemporaneo.

Anche l’arredamento racconta una storia, con i motivi iconici di Ginori 1735 che ricorrono in tutto lo spazio. Dalla carta da parati “Oriente Italiano” ai tessuti ricamati che ornano cuscini e sedie, ogni dettaglio contribuisce a creare un’atmosfera sofisticata e accogliente.

© Rocco Forte Hotels © Rocco Forte Hotels

Ma l’eccellenza culinaria va oltre il nuovo bar. Ogni punto di ristoro offre un’esperienza unica. Il ristorante Mosaico propone classici italiani reinventati che risultano tanto familiari quanto rivoluzionari. Il Julep Bar è noto per la sua mixologia d’avanguardia, mentre la Terrazza Cielo regala uno degli aperitivi al tramonto più romantici di Roma.

Un rifugio di serenità: l’esperienza della Irene Forte Spa

L’Irene Forte Spa, ispirata alla Sicilia, è un’oasi di pace di 550 metri quadrati che offre un’esperienza che va oltre i tipici trattamenti termali. Con cinque sale per trattamenti individuali e una suite doppia appositamente progettata per i rituali di fango Rasul, il complesso termale comprende un’area termale completa che non ha niente da invidiare alle antiche terme di Roma, sia per il lusso che per le dimensioni. L’offerta benessere si integra perfettamente con l’ambiente sofisticato dell’hotel, garantendo un rifugio tranquillo dopo una giornata trascorsa a esplorare le vivaci strade di Roma.

Ristorante Mosaico © Rocco Forte Hotels

Un Hotel Rocco Forte

Parte della prestigiosa catena Rocco Forte Hotels, l’Hotel de la Ville rappresenta l’impegno del gruppo nel creare proprietà uniche che catturano l’essenza dei luoghi in cui si trovano, mantenendo standard di lusso e servizi eccezionali. L’hotel incarna la visione di Rocco Forte dell’ospitalità di lusso moderna, che rende omaggio alla storia senza tralasciare la ricercatezza contemporanea.

L’aggiunta del Café Ginori è forse la perfetta incarnazione di questa filosofia, che unisce tre secoli di eccellenza artistica di Ginori con l’approccio al lusso contemporaneo di Rocco Forte. Una combinazione che sembra senza tempo e moderna insieme, proprio come Roma.

Essentials

I prezzi delle camere dell’Hotel de la Ville Roma partono da 1.200 € a notte, con trattamento di pernottamento e prima colazione. Con easyJet potete volare da Nizza a Roma a partire da 40 € andata e ritorno, mentre con ITA Airways a partire da 120 €.

Per prenotare, visitate il sito Rocco Forte Hotels