Le Grand Tour réinventé : plongée dans l’Hotel de la Ville Rome avec son éblouissant Café Ginori

Dans une ville où l’histoire murmure à chaque coin de rue, l’Hotel de la Ville Rome réinvente avec audace l’esprit du Grand Tour pour le voyageur contemporain.

Perché au sommet de la place d’Espagne, telle une pierre précieuse dans le diadème architectural de Rome, ce palais du XVIIIe siècle a été métamorphosé en un chef-d’œuvre de luxe contemporain et accueille aujourd’hui l’une des ouvertures les plus attendues de la capitale : le Café Ginori, un lieu où l’artisanat italien rencontre l’excellence culinaire.

Un palais aristocratique qui a une histoire à raconter

Idéalement situé sur la Via Sistina, l’Hotel de la Ville Rome est un hommage vivant à l’élégance et au raffinement romains. Après une ambitieuse rénovation, cet ancien palais du XVIIIe siècle a rouvert ses portes en 2019. Sa localisation est parfaite : à trois minutes à pied de la place d’Espagne, plongeant ainsi ses hôtes au cœur du centre historique de Rome, tout en offrant la tranquillité des jardins de la Villa Borghèse juste derrière l’hôtel.

La cour intérieur de l’hôtel © Rocco Forte Hotels Salle d’impression Julep © Rocco Forte Hotels

Des chambres où l’histoire rencontre l’élégance contemporaine

Conçu par l’architecte italien Tommaso Ziffer et Olga Polizzi, directrice artistique du groupe, l’intérieur de l’hôtel offre une atmosphère unique. Ses 104 chambres et suites, organisées autour d’une piazza vibrante au cœur de l’établissement, fusionnent habilement passé et présent. Inspiré du Grand Tour, période durant laquelle les aristocrates européens voyageaient en Italie dans le cadre de son initiation culturelle, le design intègre des motifs néoclassiques et antiques revisitant cet héritage avec modernité. Les suites les plus prisées ? Les somptueuses Canova, Roma et De La Ville, situées au dernier étage, offrant une vue panoramique sur les toits ocres de la Ville Éternelle.

Chambre Junior, Suite Controcampo © Rocco Forte Hotels

Salon de la Roma Suite © Rocco Forte Hotels

Une expérience gastronomique où la porcelaine sublime les saveurs

L’inauguration du Café Ginori en décembre 2024 marque un tournant dans la scène gastronomique romaine. Bien plus qu’un simple restaurant d’hôtel, ce lieu marie avec finesse l’art de la table et la haute cuisine italienne. Doté d’une boutique raffinée mettant à l’honneur la prestigieuse porcelaine Ginori 1735, l’endroit se veut une ode à l’esthétisme et aux saveurs.

© Rocco Forte Hotels Cacio e pepe au homard © Rocco Forte Hotels

Aux commandes, le chef légendaire Fulvio Pierangelini, directeur créatif de la restauration pour Rocco Forte Hotels, insuffle sa passion et son expertise. Son parcours atypique, passant de simple ouvrier à veilleur de nuit, puis moniteur de voile avant de devenir l’un des plus grands chefs italiens, reflète son approche visionnaire de la cuisine. Il a même travaillé à Mougins aux côtés de Roger Vergé, l’une des figures emblématiques de la gastronomie du XXe siècle.

Fulvio Pierangelini © Rocco Forte Hotels

Le café propose trois expériences gastronomiques distinctes au fil de la journée, avec des plats signatures comme les Langoustines au mangue caramélisée de Sciacca ou les Cacio e pepe au homard, témoignant du talent de Pierangelini pour réinventer les classiques.

Le décor lui-même raconte une histoire, où les motifs iconiques de Ginori 1735 se déclinent en détails subtils : papier peint « Oriente Italiano », tissus brodés ornant les coussins et fauteuils… Un univers à la fois sophistiqué et chaleureux.

© Rocco Forte Hotels © Rocco Forte Hotels

Mais l’excellence gastronomique de l’hôtel ne s’arrête pas au Café Ginori. Le restaurant Mosaico revisite les classiques italiens avec une approche contemporaine, tandis que le Julep Bar se distingue par ses cocktails audacieux. Enfin, la Cielo Terrace offre un aperitivo face à l’un des couchers de soleil les plus romantiques de Rome.

Un sanctuaire de bien-être : l’expérience du spa Irene Forte

Véritable havre de paix, le spa Irene Forte s’étend sur 550 mètres carrés et propose une expérience bien-être qui dépasse les simples soins traditionnels. Inspiré de la Sicile, il comprend cinq cabines de soins individuelles et une suite double conçue pour les rituels de boue Rasul. Son espace thermal, digne des antiques bains romains, s’inscrit parfaitement dans l’atmosphère raffinée de l’hôtel, offrant une pause apaisante après une journée dans l’effervescence de la capitale.

Restaurant Mosaico © Rocco Forte Hotels

Un hôtel Rocco Forte

Membre de la prestigieuse collection Rocco Forte Hotels, l’Hotel de la Ville Rome illustre l’engagement du groupe à créer des établissements d’exception qui capturent l’âme de leur destination tout en offrant un service et un luxe inégalés. Fidèle à la vision de Sir Rocco Forte, l’hôtel conjugue harmonieusement héritage et modernité.

L’ouverture du Café Ginori en est l’incarnation parfaite, fusionnant trois siècles d’excellence artisanale Ginori avec l’approche contemporaine du luxe selon Rocco Forte. Un mariage délicat entre tradition et modernité – à l’image de Rome !

Informations pratiques

L’Hotel de la Ville Rome propose des chambres à partir de 1 200 € par nuit, petit-déjeuner inclus. EasyJet assure des vols directs aller-retour entre Nice et Rome dès 40 €, et ITA Airways propose des billets aller-retour à partir de 120 €.

