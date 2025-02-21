Татьяна Казираги снялась в фотосессии с дочерью для новой коллекции Muzungu Sisters

Фотографии из новой кампании уже опубликованы в официальных аккаунтах бренда Muzungu Sisters в социальных сетях. Не упустите возможность увидеть эти яркие и вдохновляющие образы!

Татьяна Санто-Доминго, которая редко появляется перед камерами, сделала исключение ради новой рекламной кампании своего бренда Muzungu Sisters. Бренд был основан в 2011 году в сотрудничестве с Даной Алихани. С самого начала своей деятельности бренд стремится продвигать уникальные навыки местных ремесленников, делая акцент на ручной работе и традиционных техниках.

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Именно со своей дочерью Индией, которой скоро исполнится 10 лет, Татьяна Казираги, уроженка США с колумбийскими корнями, решила сделать редкое исключение и приняла участие в фотосессии.

Особое внимание привлекла фотография, на которой Татьяна и Индия держатся за руки, облаченные в яркие платья с принтом «Бенгальский тигр» в насыщенных оранжево-желтых оттенках. Согласно подписи в Instagram, этот дизайн «вдохновлен тесной связью наших предков с природой и их умением жить в гармонии с временами года и дикой природой».

Семья поддержала новую кампанию Татьяны с энтузиазмом. Александра Ганноверская, сводная сестра Андреа Казираги, не смогла сдержать эмоций и оставила комментарий под постом: «Индия ― супермодель!!!!!!!».

Кто такая Татьяна Казираги, невестка Принцессы Каролины последние 10 лет?

Это не первый раз, когда Татьяна и Индия появляются вместе в рекламных кампаниях. В 2022 году они уже позировали для презентации первой «детской» коллекции Muzungu Sisters, продемонстрировав искреннюю связь и природное обаяние. Идеальный тандем!