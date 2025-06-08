8-я годовщина Православной Церкви Монако в честь Святой Елены

Суббота 7 июня 2025 года ознаменует новую веху в духовной истории Княжества празднованием восьмой годовщины прихода Святой Елены Православной Церкви Монако.

В этом году празднование обещает быть особенно торжественным благодаря исключительному присутствию представителей духовенства Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), Румынской Православной Церкви (РумПЦ) и Сербской Православной Церкви (СПЦ), воплощая тем самым вселенский характер православной веры, преодолевающей национальные границы.

День начнется в 10:00 с Божественной Литургии в церкви Святого Павла, расположенной по адресу: 22, avenue de Grande-Bretagne — месте, которое примет верующих в духе замечательного единения. Это братское сотрудничество с англиканской церковью Святого Павла в Монте-Карло прекрасно иллюстрирует дух межрелигиозного диалога, характерный для Монако.

В полдень участники торжества соберутся в ресторане «Pulcinella» по адресу: 17 rue du Portier, на праздничный коктейль и обед. Эта дружеская встреча, истинное продолжение литургии, позволит членам православной общины всех национальностей разделить момент братства за общим столом.

Приход Святой Елены просит пожертвование в размере 100 евро для взрослых и 50 евро для детей — взнос, поддерживающий деятельность этой молодой общины. Бронирование осуществляется банковским переводом на имя «Eglise orthodoxe de Monaco» (IBAN: MC58 3000 3009 0900 0500 2769 074, BIC: SOGEMCM1).

Для получения дополнительной информации община приглашает обращаться по адресу egliseorthodoxe@monaco.mc или в Instagram @egliseorthodoxemonaco.