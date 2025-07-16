Монако и Наполеоны: уникальная экспозиция раскрывает малоизвестные связи между Монако и Наполеонами

В четверг, 10 июля, Князь Альбер II торжественно открыл в Grimaldi Forum экспозицию «Монако и Наполеоны. Сплетённые судьбы».

На этой выставке, инициированной Луи Дюкрюэ, представлено около 200 редких экспонатов, некоторые из которых публика увидела впервые. Они прослеживают политические, культурные и семейные связи между династиями Наполеона и Гримальди.

© Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец

Эта исключительная выставка, проходящая под высоким покровительством Князя Альбера II, раскрывает малоизвестную, но важную историю: «Мы хотим, чтобы посетитель открыл для себя историю, которая столь же уникальна, сколь и увлекательна», рассказывают кураторы выставки Пьер Бранда, научный директор Фонда Наполеона, Тома Фуйерон, директор Архива и библиотеки Княжеского дворца Монако, и Тома Бланши, заместитель директора Архива и библиотеки Княжеского дворца Монако. «Эти разные встречи – не просто рассказы или личные истории, это – целая история Монако. Именно через эти отношения рассказывается история XIX-го века, и именно благодаря этим отношениям Княжество стало таким, каким мы его знаем сегодня».

Выставка начинается с невероятной и романтической встречи Наполеона I и наследного принца Оноре V на пляжах залива Жуан 1 марта 1815 года. Кураторы описывают эту сцену: «26 февраля 1815 года Наполеон покинул остров Эльба, чтобы вернуть себе трон. Именно в это время он случайно встретился с принцем Монако, который приехал из Парижа, чтобы вернуть себе Княжество после Парижского договора». Александр Дюма увековечил эту встречу в одной из своих книг.

© Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец

Амбициозная сценография

В основе выставки лежит символическая сценография, вдохновленная геометрией ордена Почетного легиона, основанного Наполеоном в 1802 году и оказавшим влияние на создание монакского ордена Святого Карла в 1858 году. Маршрут организован вокруг центральной инсталляции с семью тематическими залами. Каждое пространство отличается особой цветовой палитрой, воссоздающей соответствующую историческую эпоху. Посетитель начинает свой путь в зале, вызывающим воспоминания о ночной встрече Наполеона и принца Оноре V, затем пересекает темно-синее пространство с военными мотивами, напоминающими о наполеоновских кампаниях. Зелёный зал перенесёт вас в идиллическую атмосферу Мальмезона, где жили Наполеон и Жозефина. Золотой зал сверкает великолепием дворов Наполеона III и Карла III, а красное пространство посвящено франко-монакским дипломатическим обменам. Пурпурный зал раскрывает семейные связи Гримальди и Богарне, в частности дружбу между Альбером I и императрицей Евгенией. Наконец, путешествие завершается в лазурно-голубом зале, символизирующем возрождение Монако. За одно столетие Княжество превратилось из аннексированной территории в процветающее государство. Кураторы предусмотрели «несколько уровней прочтения» для этой выставки. «Вам не нужно быть поклонником истории Наполеона или даже истории Монако, чтобы насладиться этой выставкой», уверяют они.

Исключительные экспонаты

«На выставке представлено более 180 экспонатов, что является поистине исключительной коллекцией. Редко можно найти так много экспонатов, рассказывающих историю XIX-го века в Монако и при Наполеоне», говорит Пьер Бранда. «Драгоценности Жозефины, престижные табакерки, учредительные документы, личные вещи, трон и регалии, знаковые произведения – здесь есть всё, чтобы эта выставка стала настоящим событием».

© Музейная коллекция искусств – Давид и Михаил Якобашвили (David et Mikhail Iakobachvili)

В экспозицию входит один из редких мундиров Наполеона 1815 года. Это его мундир полковника пеших егерей гвардии, представленный рядом с красным мундиром Князя Оноре V. Кураторы настаивают: «Среди 200 представленных шедевров треть никогда не выставлялась». Этому также способствовал вклад коллекции Давида и Михаила Якобашвили – энтузиастов декоративно-прикладного искусства и редких предметов, которые за более чем двадцать лет собрали впечатляющую коллекцию произведений, охватывающую период с XVI-го по XX-й век. Их предметы составляют около 30% экспонатов.

Княжеский мундир Оноре V с украшениями, коллекция Княжеского дворца Монако © Жоффруа Муффле (Geoffroy Moufflet) – A.P.M.

Посетители открывают для себя уникальные сокровища, такие как великолепные часы с птицей из коллекции Якобашвили, похожие на те, которые Жозефина бережно хранила в Мальмезоне. На выставке также представлены престижные табакерки, украшенные императорскими портретами, драгоценности Жозефины, включая гарнитур с малахитовыми камеями, дорожная шкатулка, подаренная Наполеоном I Стефании де Богарне, и роскошный серебряный сервиз Odiot с гербом Гримальди.

Подарочная табакерка с портретом принца-президента Луи Наполеона © Музейная коллекция искусств – Давид и Михаил Якобашвили (David et Mikhail Iakobachvili)

Дорожная шкатулка, подаренная Наполеоном I Стефании де Богарне на её свадьбу с принцем Баденским – Коллекция Княжеского дворца Монако © Жоффруа Муффле (Geoffroy Moufflet) – A.P.M.

От Оноре V до Альбера I

Выставка показывает, как эта история охватывает более столетия, с 1793 по 1920 год. В 1793 году Французская Республика аннексировала Монако и включила его в департамент Приморские Альпы. Князья низложены и становятся французскими гражданами. Будущий Князь Оноре V стал солдатом Консульства и Империи, получив в 1807 году орден Почетного легиона и звание капитана. Лишь после падения империи Княжество было восстановлено в границах 1792 года. В 1809 году Оноре V был назначен конюшим императрицы Жозефины и принял на себя управление конюшнями Мальмезона после её отречения. В 1810 году он получил титул барона Империи. В это же время его потомок Карл III вошёл в новый двор Наполеона III, посещая аристократические салоны и приёмы в Тюильри. Эти общественные встречи позволили ему установить по-настоящему уважительные отношения с Наполеоном III и Евгенией.

Выставка раскрывает захватывающий исторический парадокс. 2 февраля 1861 года Наполеон III позволил Монако сохраниться благодаря франко-монегасскому договору. В обмен на отказ от Ментона и Рокбрюна Карл III получил четыре миллиона франков и признание своего суверенитета. Этот договор обуславливает экономическое возрождение Монако, обеспечивая его открытость для автомобильного и железнодорожного сообщения. В 1866 году Карл III дал своё имя новому кварталу казино: Монте-Карло. Императрица Евгения стала крёстной матерью Князя Альбера I и способствовала его браку в 1869 году с Мари-Виктуар Гамильтон, внучкой Стефани де Богарне. После 1870 года в Монако продолжились императорские торжества Второй империи. Лирический театр, построенный Шарлем Гарнье, сделал Монако маленьким Парижем Ривьеры. История символически завершается в 1920 году смертью Евгении в Кап-Мартене, бывшем владении Монако, что прекрасно иллюстрирует переплетение этих судеб.

Эта выставка является результатом сотрудничества Фонда Наполеона, Архивов княжеского дворца и Музейной коллекция искусств Давида и Михаила Якобашвили. В неё использованы исключительные экспонаты из замков Мальмезон и Компьень, а также невиданные ранее частные коллекции. Научный каталог обогащает впечатления посетителей.

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