Проездом в Монако, Explora II представляет свою концепцию плавучего дворца
248-метровый круизный лайнер компании Explora Journeys воплощает видение элитного круизного отдыха.
Пришвартовавшись в порту Эркюль в середине июля, Explora II не остался незамеченным. Этот круизный лайнер молодого бренда группы MSC, спущенный на воду в 2021 году, может разместить 922 пассажира в уютной обстановке, предпочитая изысканность показной роскоши.
На борту нет классических кают: на 14 палубах расположены только люксы с собственными террасами площадью не менее 35 м². Шесть ресторанов, двенадцать баров и спа-центр площадью 1000 м² дополняют предложение этого «плавучего дворца» (как называет его Патрик Пурбе, генеральный директор французского отделения компании Explora Journeys), созданного по принципу отеля, ориентированного на персонализированный подход.
Как и в случае с Монако и его портом, где капитан Explora II провел церемонию обмена памятными табличками, каждая остановка – это тщательно выбранный пункт назначения. «Монако занимает особое место в сфере роскоши в Европе. Это не первая наша остановка в этом замечательном месте, но каждое прибытие сюда пропитано гламуром, элегантностью и вечными традициями, что идеально соответствует ценностям Explorer Journeys», заявила Анна Наш, президент компании, на церемонии 17 июля.
Посещение плавучего дворца
Гигантский бассейн, шезлонги в тени, рестораны высокой кухни, роскошные люксы, художественная галерея… Редакция Monaco Tribune предлагает вам полное погружение в концепцию «плавучего дворца» в фотографиях.
Интервью с Патриком Пурбе, генеральным директором Explora Journeys во Франции и Бельгии
Monaco Tribune: Можете ли вы подробнее рассказать о позиционировании Explora Journeys?
Патрик Пурбе: «Концепция плавучего дворца – это, прежде всего, свобода. В отличие от экспедиционных круизов, где вы отправляетесь в путь группой из 200 пассажиров, здесь мы расширяем это сообщество. Вы заново открываете для себя свободу пространства – огромная площадь на одного пассажира – и, прежде всего, роскошь выбора. Шесть ресторанов высокой кухни, четыре бассейна разных стилей, полноценный спа-центр талассотерапии…
На борту есть только люксы, классических кают нет. Самый маленький номер имеет площадь 35 квадратных метров и собственную террасу. У нас есть еще 150 изысканных пентхаусов, некоторые с мезонинами на двух этажах, и, наконец, резиденции. Площадь самого большого из них составляет 250 квадратных метров – это вся ширина судна – с 120 квадратными метрами открытой площади. Это – настоящие апартаменты.
В чем заключается особая связь Explora Journeys с Монако?
Монако занимает для нас стратегическое положение. Мы сотрудничаем с Формулой-1 уже пять лет. Мы были чрезвычайно горды тем, что пришвартовались здесь на пять дней Гран-при, предлагая нашим пассажирам исключительный сервис в самом центре города под рёв болидов. Благодаря этому партнерству мы можем предложить все доступные места, включая VIP-паддоки. Кроме того, через Фонд MSC мы участвуем в совместных проектах с Фондом Князя Альбера II, в частности, во время Недели океана в Монако и UNOC.
Когда речь заходит о защите океанов, круизные лайнеры часто оказываются в центре внимания. Как вы решаете эти экологические проблемы?
Экологические аспекты являются частью спецификаций инженеров при строительстве наших судов. Например, наши винты имеют особую конструкцию для снижения уровня подводного шума и сохранения естественных условий обитания крупных китообразных.
К 2028 году мы планируем построить шесть кораблей. Explora I и II работают на легком топливе, но с Explora III и IV мы переходим на сжиженный природный газ (СПГ), что позволит сократить выбросы CO₂ на 20-25%. Лайнеры V и VI будут иметь гибридную конструкцию с водородными топливными элементами, генерирующими 6 мегаватт. Когда наш лайнер будет пришвартован здесь, в Монако, он будет работать на этой энергии, при выключенном двигателе, поэтому его выбросы будут нулевыми. Это лучше, чем у любого отеля на суше.