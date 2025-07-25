Проездом в Монако, Explora II представляет свою концепцию плавучего дворца

248-метровый круизный лайнер компании Explora Journeys воплощает видение элитного круизного отдыха.

Пришвартовавшись в порту Эркюль в середине июля, Explora II не остался незамеченным. Этот круизный лайнер молодого бренда группы MSC, спущенный на воду в 2021 году, может разместить 922 пассажира в уютной обстановке, предпочитая изысканность показной роскоши.

На борту нет классических кают: на 14 палубах расположены только люксы с собственными террасами площадью не менее 35 м². Шесть ресторанов, двенадцать баров и спа-центр площадью 1000 м² дополняют предложение этого «плавучего дворца» (как называет его Патрик Пурбе, генеральный директор французского отделения компании Explora Journeys), созданного по принципу отеля, ориентированного на персонализированный подход.

Церемония вручения табличек капитану Пьетро Синси властями Монако © Monaco Tribune

Как и в случае с Монако и его портом, где капитан Explora II провел церемонию обмена памятными табличками, каждая остановка – это тщательно выбранный пункт назначения. «Монако занимает особое место в сфере роскоши в Европе. Это не первая наша остановка в этом замечательном месте, но каждое прибытие сюда пропитано гламуром, элегантностью и вечными традициями, что идеально соответствует ценностям Explorer Journeys», заявила Анна Наш, президент компании, на церемонии 17 июля.

Посещение плавучего дворца

Гигантский бассейн, шезлонги в тени, рестораны высокой кухни, роскошные люксы, художественная галерея… Редакция Monaco Tribune предлагает вам полное погружение в концепцию «плавучего дворца» в фотографиях.

Интервью с Патриком Пурбе, генеральным директором Explora Journeys во Франции и Бельгии

Патрик Пурбе, генеральный директор Explora Journeys во Франции © Monaco Tribune

Monaco Tribune: Можете ли вы подробнее рассказать о позиционировании Explora Journeys?

Патрик Пурбе: «Концепция плавучего дворца – это, прежде всего, свобода. В отличие от экспедиционных круизов, где вы отправляетесь в путь группой из 200 пассажиров, здесь мы расширяем это сообщество. Вы заново открываете для себя свободу пространства – огромная площадь на одного пассажира – и, прежде всего, роскошь выбора. Шесть ресторанов высокой кухни, четыре бассейна разных стилей, полноценный спа-центр талассотерапии…

На борту есть только люксы, классических кают нет. Самый маленький номер имеет площадь 35 квадратных метров и собственную террасу. У нас есть еще 150 изысканных пентхаусов, некоторые с мезонинами на двух этажах, и, наконец, резиденции. Площадь самого большого из них составляет 250 квадратных метров – это вся ширина судна – с 120 квадратными метрами открытой площади. Это – настоящие апартаменты.

В чем заключается особая связь Explora Journeys с Монако?

Монако занимает для нас стратегическое положение. Мы сотрудничаем с Формулой-1 уже пять лет. Мы были чрезвычайно горды тем, что пришвартовались здесь на пять дней Гран-при, предлагая нашим пассажирам исключительный сервис в самом центре города под рёв болидов. Благодаря этому партнерству мы можем предложить все доступные места, включая VIP-паддоки. Кроме того, через Фонд MSC мы участвуем в совместных проектах с Фондом Князя Альбера II, в частности, во время Недели океана в Монако и UNOC.

Когда речь заходит о защите океанов, круизные лайнеры часто оказываются в центре внимания. Как вы решаете эти экологические проблемы?

Экологические аспекты являются частью спецификаций инженеров при строительстве наших судов. Например, наши винты имеют особую конструкцию для снижения уровня подводного шума и сохранения естественных условий обитания крупных китообразных.

К 2028 году мы планируем построить шесть кораблей. Explora I и II работают на легком топливе, но с Explora III и IV мы переходим на сжиженный природный газ (СПГ), что позволит сократить выбросы CO₂ на 20-25%. Лайнеры V и VI будут иметь гибридную конструкцию с водородными топливными элементами, генерирующими 6 мегаватт. Когда наш лайнер будет пришвартован здесь, в Монако, он будет работать на этой энергии, при выключенном двигателе, поэтому его выбросы будут нулевыми. Это лучше, чем у любого отеля на суше.