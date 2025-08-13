ФК «Ницца»: какое будущее ждёт Ineos и Джима Рэтклиффа во главе «Орлят»?

30 июня компания Ineos закрепила свой статус мажоритарного акционера, инвестировав существенную сумму в ФК «Ницца». Но как предопределено будущее британской компании во главе клуба с Лазурного берега?

Какую позицию на самом деле занимает «Ницца» по мере приближения сезона 2025-2026 гг. чемпионата Франции? В прошлом году «Орлята» заняли четвёртое место в лиге, а недавно потерпели поражение от лиссабонского клуба «Бенфика» в предварительном раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. За кулисами ситуация тоже изменчива.

11 июля клуб сообщил об уходе с поста своего исторического президента Жан-Пьера Ривьера, занимавшего эту должность в течение 14 лет. 20 августа его сменит нынешний генеральный менеджер Фабрис Боке. Является ли эта важная перестановка предвестницей более масштабных метаморфоз?

Крупный вклад предвещает продажу?

Как сообщил портал Sportune, основной акционер клуба – компания Ineos, принадлежащая Джиму Рэтклиффу, – приняла решение увеличить уставной капитал «Ниццы» до 16,49 млн евро.

Эта дополнительная инвестиция в размере 3,23 млн евро на самом деле представляет собой лишь номинальную стоимость. С учетом эмиссионной премии, уплаченной британской компанией, последняя на самом деле инвестировала около 60 млн евро, что ещё больше укрепило её позиции. Это не мешает некоторым наблюдателям думать о возможной будущей продаже. По данным Sportune, «увеличение капитала можно интерпретировать как способ упрощения структуры акционеров и повышения стоимости клуба».

Слухи о возможной продаже клуба ходили ещё в конце прошлого сезона. 2 мая портал The Athletic сообщил, что компания Ineos, которая также владеет акциями британского гиганта «Манчестер Юнайтед», команды «Мерседес» Формулы-1 и швейцарского ФК «Лозанна», изучает возможность продажи клуба с Лазурного берега.

В свою очередь 11 июля Джим Рэтклифф опроверг эту гипотезу, уверяя, что «приверженность Ineos «Ницце»» остаётся «неизменной».