Samedi 6 mars 2021, le Multi 70 Maserati barré par Giovanni Soldini aux côtés de cinq membres d’équipage dont Pierre Casiraghi, vice-président du Yacht Club de Monaco, a signé un nouveau record de vitesse à l’occasion du Wally Record, en reliant Monaco à Saint-Tropez après 2 heures, 25 minutes et 44 secondes de navigation et une vitesse moyenne de 19,76 noeuds.

Ils se sont élancés à 12h56 et 34 secondes depuis Monaco et sont arrivés à 15h22 et 18 secondes à Saint-Tropez. En 2h25 et 44 secondes, Giovanni Soldini, Pierre Casiraghi et les quatre membres de l’équipage du Multi 70 Maserati ont établi un nouveau record lors du Wally Record, une épreuve de vitesse de 48 milles nautiques de distance, lancée en 1999 à l’initiative du chantier monégasque Wally, en collaboration avec le Yacht Club de Monaco et la Société Nautique de Saint-Tropez.

Je suis certain que Giovanni va pulvériser de nombreux nouveaux records à l’avenir ! Pierre Casiraghi, vice-président du Yacht Club de Monaco.

« Je suis ravi de retrouver Giovanni, se félicitait Pierre Casiraghi, à l’arrivée, lui qui a été reçu par Sylvie Siri, maire de Saint-Tropez. C’est toujours un plaisir de naviguer à ses côtés et de tester ce trimaran de 70 pieds qui sort tout juste de chantier. Nous avons enregistré des pointes à plus de 30 noeuds pendant cette navigation. C’est dommage que le vent ait faibli après Cannes. Je suis certain que Giovanni va pulvériser de nombreux nouveaux records à l’avenir ! »

Le Multi 70 signe un nouveau record pour les multicoques

Le Multi 70 a ainsi signé un nouveau record pour les multicoques, réservé jusqu’alors aux monocoques, qui était détenu par le Norvégien Knut Frostad, qui avait réalisé ce parcours en 3 heures 4 minutes et 40 secondes. Ce record s’intègre dans une phase d’entraînement de 500 milles nautiques, à parcourir en Méditerranée, suite à la sortie de chantier de Maserati le vendredi 5 mars à La Spezia. « Après quatre mois de travaux, nous avons mis en place de nombreuses améliorations et innovations et entamons maintenant toute une série de tests et d’ajustement » précisait Giovanni Soldini.