Eva Rey, Romane Seret, Eileen Thomel et Katarina Repotto ont validé leur qualification pour les Championnats d’Europe lors de la Coupe des Nations, qui s’est déroulée la semaine dernière en Italie. Un résultat historique pour la Principauté. Nous en avons profité pour aller les rencontrer au Jumping International de Monte-Carlo.

Romane Seret (12 ans)

« C’est en allant chez ma marraine, à l’âge de quatre ans, que j’ai commencé l’équitation. J’adorais les animaux, donc c’est la meilleure chose que je pouvais faire. Avec le temps, je me suis fixé des objectifs. Je suis très compétitive, ça me plaît, et j’espère que l’on va réussir à faire un résultat lors des Championnats d’Europe. L’ambiance dans l’équipe avec les filles est géniale. »

Eileen Thomel (14 ans)

« J’ai commencé l’équitation très jeune, car c’était le métier de ma mère et de mon oncle. J’ai rapidement accroché et j’ai décidé de persévérer en grandissant. Cette année, on va vivre notre premier Championnat d’Europe, notre première expérience toutes les quatre. C’est une chance incroyable de courir au niveau européen et de défendre les couleurs de son pays. »

Eva Rey (14 ans)

« J’ai débuté l’équitation grâce à Eileen que je connais depuis que je suis petite. Je suis allé la voir un jour et j’ai tout de suite voulu faire comme elle. On a ensuite eu le même poney, dans le club de Villeneuve-Loubet. J’adore les chevaux. Ce sont des animaux émotifs et affectueux. J’aimerai bien réussir dans l’équitation et continuer de défendre les couleurs de Monaco dans le futur. »

Katarina Repotto (14 ans)

« J’ai commencé quand j’avais cinq ans grâce à ma grand-mère, en Suède et je n’ai plus jamais lâché. J’ai d’abord commencé à monter poneys, puis des chevaux. J’espère vraiment poursuivre la compétition plus tard. C’est ma passion depuis toujours. Pour notre première Coupe des Nations, nous avons terminé cinquième. On espère maintenant gagner, même si les équipes sont vraiment fortes ! »