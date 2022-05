Le Souverain à témoigner son soutien et présenter ses condoléances aux familles des victimes.

Le Prince Albert II se montre toujours compatissant lorsque des drames surviennent dans le monde entier. A la suite de la tuerie dans une école primaire du Texas qui a coûté la vie à 19 enfants et 2 adultes, ce mardi 24 mai, le Prince s’est adressé en anglais au Président américain, Joe Biden :

« Monsieur le Président,

C’est avec une immense émotion et tristesse que j’ai pris connaissance de l’horrible fusillade survenue dans une école élémentaire à Uvalde, au Texas, et dans laquelle dix-neuf jeunes enfants et deux professeurs ont été tués.

Au nom de ma Famille et du peuple de Monaco, je souhaite présenter mes plus sincères condoléances et ma profonde sympathie aux familles des victimes.

Soyez assuré, Monsieur le Président, de notre profonde solidarité dans ces circonstances dramatiques. »

Cette nouvelle tuerie de masse relance le débat du port d’armes. Joe Biden a promis « d’affronter le lobby des armes » alors que l’ancien Président, Donald Trump, maintient, ce vendredi, son discours devant l’assemblée annuelle du lobby pro-armes NRA.